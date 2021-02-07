Профессор-вирусолог Александр Лукашев: Эпидемия в России идет на спад, но нам важно избежать третьей волны

Расслабляться еще рано: нужно продолжать соблюдать масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже который день суточное количество случаев коронавируса в России ниже 20 тысяч, с этой недели приближается к 16-ти. А ведь еще в начале января у нас было свыше 27 тыс. заражений в сутки. Одновременно с обнадеживающими цифрами отечественной статистики идут мрачные сообщения из Европы: новые локдауны, закрытие границ между странами и даже регионами государств. Вдохновляющая новость о подтверждении эффективности и безопасности российского «Спутника V» почти совпала с заявлением зарубежных ученых, что новый южноафриканский штамм SARS-CoV-2 способен снизить работоспособность всех нынешних вакцин.

Как объяснить разнобой в потоках информации, чему верить и какие варианты развития событий возможны в ближайшем будущем? Об этом мы поговорили с известным вирусологом, директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН Александром Лукашевым.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

- Александр Николаевич, на днях были обнародованы долгожданные результаты клинических исследований вакцины «Спутник V» на широком круге добровольцев. Документально подтверждены высокая эффективность и безопасность прививки в определенный период ее испытаний (наблюдения продолжатся и дальше). Теперь и ученые, и лидеры ряда развитых стран заявляют, что отбросили свои сомнения в качестве российской разработки. Как вы считаете: можно ожидать, что у жителей России доверие к антиковидным вакцинам тоже быстро и массово вырастет? Или немалая часть людей будет по-прежнему сомневаться, медлить - как говорится, долго запрягать, и пройдет еще какое-то время прежде, чем мы «быстро поедем»?

- Все оказалось как раз наоборот. Мы очень быстро запрягли с разработкой вакцины, а теперь, к сожалению, медленно едем. Еще полгода назад никто не мог представить, что вопрос доверия к вакцине против коронавируса в принципе будет звучать. Вспомните, мы все ждали создания прививки как главного средства спасения от пандемии и возвращения к нормальной жизни. Сегодня уже известно, что препарат «Спутник V» как минимум не уступает лучшим зарубежным вакцинам - ни по эффективности, ни по безопасности. Публикация, где представлены эти данные, вышла в одном из двух самых авторитетных в мире медицинских журналов, The Lancet. Это и свидетельство международного признания работы наших ученых, и, можно сказать, знак качества, присужденный российской вакцине международным научным сообществом.

Думаю, что и для тех россиян, кто до сих пор не решался на прививку из-за отсутствия результатов испытаний III фазы (то есть реальной защитной эффективности на широком круге лиц), теперь появился важный аргумент в пользу вакцинации.

КАКАЯ ДОЛЯ РОССИЯН ОБЗАВЕЛАСЬ ИММУНИТЕТОМ

- Сейчас уже, наверное, каждый в курсе, что для победы над эпидемией нужно достичь весомого коллективного иммунитета. Как вы поясняли в прошлом интервью «КП», при классическом варианте коронавируса требуется, чтобы иммунитет после болезни или вакцинации имели 60-70% населения. А если разгуляется, скажем, британский штамм, то может понадобиться иммунная прослойка на уровне 80% населения. По последним данным, которые в конце января огласил Роспотребнадзор, иммунитет к ковиду выработали около четверти жителей нашей страны. В то же время замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов сообщил недавно, что переболели COVID-19 менее 3% населения России. На первый взгляд - огромная нестыковка в цифрах…

- На самом деле, одно другому не противоречит. Есть переболевшие, кто вызвал врача или сам отправился сдавать мазок, получил положительный результат ПЦР и попал в статистику. В то же время мы знаем, что немалая часть пациентов переносит ковид бессимптомно или в легкой форме, обходясь без медпомощи и без анализов. И таких действительно может быть значительно больше. Это не только российская история, а мировая практика.

И все-таки важно понимать, что это общая цифра по стране, как средняя температура по больнице. Скажем, в Москве встретившихся с вирусом может быть и значительно больше 25%, а в каких-то наших регионах намного меньше.

В ТЕМУ Сколько людей в действительности переносят ковид бессимптомно

В прошлом году в ежедневных сводках Оперштаба по борьбе с коронавирусом процент бессимптомных случаев ковида сначала был на уровне 80%, потом снизился до 60, 50%… В последние месяцы доля людей, «не имеющих клинических проявлений болезни», держится на уровне порядка 10%. Что случилось? Почему количество бессимптомников так сильно сократилось?

- Дело в изменении обстоятельств и основных подходов к борьбе с эпидемией, - поясняет профессор Лукашев. - На ранних этапах, пока вирус еще не захватил всю страну, ставилась задача тщательно расследовать каждый случай заражения, выявлять все цепочки контактов, чтобы в первую очередь таким путем ограничить распространение инфекции. Когда эпидемия перешла в массовую стадию в большинстве регионов, упор стал делаться на другие меры, введение общих ограничений, масочного режима, изоляцию групп риска и так далее. Отпала необходимость уделять повышенное внимание и расходовать силы на выявление всех контактных лиц при каждом заболевании. Поэтому и бессимптомных обнаруживается меньше.

В целом же по международным данным доля людей, переносящих COVID-19 без проявлений болезни, составляет как минимум 45-50%. В 30-35% случаев встречается легкая и умеренная форма коронавирусной инфекции. И 15-20% людей переносят ковид тяжело, с опасными осложнениями.

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

- Александр Николаевич, а что сейчас происходит с эпидемией в России? Количество новых случаев не растет, даже немного уменьшается. Мы вышли на плато или еще рано так считать? И чем можно объяснить нынешний уровень заболеваемости?

- Мы уже не то, что находимся на плато - вторая волна эпидемии совершенно очевидно идет на спад. Сошлось влияние нескольких факторов. С одной стороны - наработка иммунной прослойки. Да, она пока не позволяет полностью остановить циркуляцию вируса. Но очень важно, что она появилась среди людей, которые ведут наиболее активный образ жизни: каждый день ходят на работу, часто контактируют с большим количеством окружающих.

С другой стороны, продолжают проводиться противоэпидемические мероприятия: сохранен масочный режим, ограничения для непривитых граждан с хроническими заболеваниями, старшего возраста и т. д.

В результате действия этих факторов мы получаем суммарный эффект - снижение темпов распространения вируса.

ВАЖНО

- Иммунная прослойка на ее сегодняшнем уровне может влиять на снижение заболеваемости, только если сохраняются противоэпидемические меры, - подчеркивает Александр Лукашев. - Если сейчас мы перестанем их соблюдать, то с большой вероятностью получим новый подъем заражений коронавирусом.

ЧЕМ ГРОЗЯТ ШТАММЫ-МУТАНТЫ

Когда задумываешься о ближайшем будущем, то встает вопрос о британском и южноафриканском штаммах SARS-CoV-2. Уже появились данные, что первый из них не только имеет повышенную заразность, но и увеличивает смертность больных более чем в полтора раза. А второй нанес мощный удар по вакцинам - зарубежные исследователи в лабораторных экспериментах установили, что ряд прививок защищают от этого варианта вируса ощутимо слабее. Насколько серьезны для нас эти угрозы?

Как сообщили «КП» в Минздраве, по данным российских ученых, имеющимся на сегодня, «вакцина «Спутник V» будет эффективна по отношению к известным штаммам».

«Тем не менее, с большой вероятностью могут появляться и другие варианты коронавируса. Поэтому ограничения на путешествия во многие страны будут оставаться оправданными в ближайшие месяцы, - отмечает вирусолог Александр Лукашев. - И второй важный момент. Из-за появления в мире этих штаммов (британского и южноафриканского. - Ред.) сейчас у нас начинается гонка по времени: нужно успеть привить как можно больше людей до того, как такие варианты вируса получат распространение в России. К сожалению, они проникли во многие страны мира, и невозможно гарантировать, что не попадут к нам. Поэтому нужно быть готовым к встрече во всеоружии: с максимальным количеством вакцинированных людей».

ДОКАТИТСЯ ЛИ ДО НАС ТРЕТЬЯ ВОЛНА

- Александр Николаевич, в Европе уже официально говорят о третьей волне. Как так получилось, что у нас заболеваемость не растет, ограничения постепенно снимают, а там вирус бушует по полной программе и вводят все более строгие меры?

- В предыдущие периоды эпидемии у нас не было столь строгих карантинов, как на Западе. Поэтому переболело большее количество населения, особенно в Москве и Питере. И сейчас иммунная прослойка оказалась выше, чем в странах Европы. Эта прослойка наряду с сохраняющимися противоэпидемическими мерами и дает вклад в стабилизацию ситуации.

Но еще раз подчеркну: если мы совсем расслабимся, перестанем соблюдать масочный режим, будем отказываться от вакцинации, то вероятность третьей волны в России будет выше.