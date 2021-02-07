Без походов в кино и звонков друзьям: 12 запретов для президента США

Глава Белого дома не имеет права на многие привычные для обычных людей действия Фото: REUTERS

Не так давно мы писали о привилегиях, которые получают президенты США при вступлении в должность. На этот раз расскажем, чего они лишаются.

Итак:

Нельзя свободно пообщаться с друзьями

Разговор по телефону или видеосвязи должен быть в обязательном порядке спланирован секретной службой и с использованием защищенной линии. Президент не может просто взять трубку и с кем-нибудь поболтать.

Нельзя использовать устройства без мониторинга

Любое общение президента находится под неусыпным контролем все той же секретной службы. Именно поэтому у Барака Обамы не было популярного IPhone – из-за проблем с обеспечением мониторинга главе Белого дома пришлось использовать модифицированную версию Blackberry. Кстати, Обама был первым из президентов, добившимся разрешения на использование смартфона.

Нельзя наводить порядок в офисе и выбрасывать корреспонденцию

Это же касается и электронных писем – все, попавшее к президенту, должно быть тщательно пересмотрено и отсортировано специальными сотрудниками администрации. Хотя этот пункт не назовешь слишком уж жестким ограничением.

Нельзя сходить в кино

Посмотреть кино можно, но только в специальном кинозале. А вот сходить на премьеру с друзьями и похрустеть попкорном не получится по причинам безопасности.

Нельзя перекусить в кафе или ресторане

В принципе, конечно, можно, но надо заранее предупредить секретную службу о желании посетить то или иное заведение и дождаться, пока там обеспечат «безопасную зону». Ходят слухи, что вне Белого дома любую пищу, предназначенную для президента, вначале пробует «дегустатор».

Нельзя летать коммерческими авиалиниями

Впрочем, вряд ли в этом возникнет необходимость при наличии собственного воздушного транспорта.

Нельзя водить машину

Именно этот пункт запретов считали для себя самыми трудными Рейган и Джордж Буш-младший. Однако все, чего им удалось добиться – разрешения на поездки по охраняемой территории своих ранчо.

Нельзя открывать окна

Причем это запрет касается как помещений Белого дома, так и поездок в автомобиле.

Нельзя ходить на мероприятия с участием своих детей

По мнению секретной службы, организовать достаточный уровень безопасности на детских концертах или спортивных мероприятиях практически невозможно. Поэтому – нельзя.

Нельзя принимать дорогие подарки

Причем стоимость подарка прописана очень четко: все, что стоит меньше $375 может быть расценено как знак вежливости или сувенир, а все, что дороже – должно быть передано в Национальный архив.

Нельзя оставаться на людях одному

Если президент выходит на люди, его всегда сопровождает охрана. Бывший агент Джонатан Вакроу однажды сказал в интервью:

– Защита секретной службы – это самая навязчивая вещь, которую кто-либо может испытать.

Нельзя покидать Белый дом без спецчемодана

Чемодан, получивший условное название «футбол», должен сопровождать президента всегда и везде. Точно неизвестно, что находится в его недрах, но штука увесистая – около 20 кг и она должна постоянно находиться в непосредственной близости от первого лица государства. Таскать ее приходится одному из сотрудников секретной службы. Предположительно, это и есть тот самый «чемодан с ядерной кнопкой».