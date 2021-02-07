Судно-трубоукладчик «Фортуна» успешно завершило испытания и приступило к продолжению строительства газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании Фото: REUTERS

Судно-трубоукладчик «Фортуна» успешно завершило испытания и приступило к продолжению строительства газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании. На данный момент работы ведутся неподалеку от острова Борнхольм.

«О ходе строительства и дальнейших планах мы будем соответствующим образом информировать», – сказал представитель Nord Stream 2.

Проблемы с окончанием строительства газопровода по дну Балтийского моря в последнее время серьезно обострились. США призывают к расширению санкций, поскольку их собственные попытки особым успехом не увенчались – строительство затянулось, но речи о его полном прекращении не шло.

Европарламент и Франция призвали Германию отказаться от проекта, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы объединения дискуссий о новых санкциях в отношении России и прекращении строительства «СП-2».

США и некоторые страны Европы, в том числе Польша, продолжают настаивать на том, что запуск газопровода значительно повысит риск зависимости Германии от российского поставщика голубого топлива.

Эксперты всего мира неоднократно высказывались о попытках США политизировать «Северный поток – 2» чтобы добиться соблюдения своих чисто экономических интересов в качестве поставщика сжиженного газа на европейский рынок.

Согласно данным компании-оператора, строительство газопровода на данный момент завершено на 94%