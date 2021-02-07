Она закрыла детей своим телом: 22-летняя стюардесса погибла, спасая пассажиров из захваченного террористами самолета

Трагедия произошла в 1986 году

Эта трагическая история произошла 5 сентября 1986 года.

22-летняя индийская стюардесса Нирджа Бханот пожертвовала жизнью, спасая людей из захваченного террористами лайнера.

Дочь журналиста и домохозяйки с детства отличалась модельной внешностью и в 16 лет уже могла похвастать работой с известными брендами.

Однако, семья есть семья и, следуя воле родителей, Нирджа в 21 год вышла замуж и отправилась к мужу в Катар.

Брак продлился недолго: недовольный приданным, муж вернул девушку родителям. Тогда Нирджа решила устраивать свою судьбу самостоятельно и отправилась на предварительный отбор стюардесс в авиакомпанию Pan American и вскоре получила должность старшего бортпроводника.

В этой должности девушка и находилась на борту Boeing 747, выполнявшего рейс по маршруту Бомбей-Нью-Йорк с промежуточной посадкой в Карачи (Пакистан).

Именно в Карачи самолет был захвачен террористами, которые планировали направить лайнер в Израиль и произвести теракт, подобный тому, что потряс мир в сентябре 2001 года.

Увидев вооруженных людей, Нирджа успела передать сведения в кабину пилотов, и три находившихся там члена экипажа смогли покинуть судно, лишив его возможности взлететь.

А дальше начался кошмар: террористы расстреляли пассажиров, в которых смогли опознать американцев, и приказали бортпроводникам собрать паспорта у остальных.

Вместе с коллегами Нирджа спрятала около 20 паспортов и тем самым спасла людей от расстрела.

Спустя 17 часов сел бортовой аккумулятор, и в салоне лайнера погас свет. Террористы, решив, что судно штурмует спецназ, открыли огонь, а Нирджа, пользуясь темнотой, открыла аварийный люк и начала помогать оставшимся в живых покинуть самолет.

Девушка практически наверняка могла уцелеть и сама, но в последнюю минуту заметила троих детей, забившихся под кресла…

Нирджу застрелил один из террористов – своим телом она закрыла детей и дала им возможность убежать.

Девушка скончалась по дороге в больницу, не дожив меньше двух дней до своего дня рождения.

Отважную стюардессу посмертно отметили высшим в Индии в мирное время орденом «Ашока Чакра» и наградами США, Индии и Пакистана. А один из спасенных девушкой детей вырос и стал пилотом.