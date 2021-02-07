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Политика

«Все, что усложняет жизнь России - хорошо для Украины»: украинский МИД объяснил, почему поддерживает Навального

Министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что он "даже готов закрыть глаза на позицию российского оппозиционера по Крыму"
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель украинского МИДа, 39-летний Дмитрий Кулеба, может считать себя потомственным дипломатом, поскольку его отец, Иван Кулеба, был послом самостийной в Египте, Чехии, Казахстане, а теперь в Армении, а одно время был заместителем главы внешнеполитического ведомства. Но папа, бывший слушатель Всесоюзной академии внешней торговли, похоже, не смог донести до сына простой истины: прежде чем говорить, сначала подумай.

Нет, это точно не про Кулебу-младшего.

- Я всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно кидают за решетку по абсолютно очевидному политическому кейсу, - заявил главный украинский дипломат в интервью «Радио Свобода», - Когда он выйдет из тюрьмы — ясно, что будем разбираться с его взглядами там на Крым и на отношения с Украиной…

Украинский министр говорит о российском оппозиционере Навальном. С какими-такими «взглядами на Крым и Украину» Кулеба собирается разбираться после «выхода из тюрьмы»?

В интервью популярной московской радиостанции летом 2014 года Навальный заявил: «Крым – тех людей, кто живет в Крыму. Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».

Было и еще одно высказывание блогера, за которое ему позже не раз приходилось неуклюже оправдываться: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?».

Потом звучало много других, «смягчающих и корректирующих» высказываний блогера и о полуострове, и об отношениях Москвы и Киева — но в кругах нынешнего украинского истеблишмента припоминают Навальному именно «часть России» и «бутерброд».

Это такая красная тряпка, яркий маркер - «не наш», «враг»!

Но вдруг волшебным образом Навальный стал «врагом нашего врага» — а, значит, почти другом. У Дмитрия Кулебы, наверное, должен был мозг закипеть от решения сложной логической задачки, но он запариваться не стал.

- Откровенно и не дипломатически говоря, все, что усложняет жизнь России, является автоматически хорошим для Украины! - прямо заявил глава МИДа, имея ввиду санкции из-за Навального, которые планируют Вашингтон в отношении Москвы. То есть, пусть этот блогер-оппозиционер что угодно лепит про Крым и Рым, но если из-за этого «борца с коррупцией» станет хуже ненавистному соседу- «агрессору», что же, мы готовы закрыть глаза на многое. И поддержим как можем узника с «политическим кейсом».

Еще Кулеба поделился тревогой, что Россия, невзирая на свои проблемы, даст жесткий ответ на закрытие трех украинских телеканалов: «Мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит...». Что прилетит, кому прилетит?

Министр что-то там еще говорил про «зрелое государство», имея ввиду Украину. А ранее выражал уверенность, что однажды российский президент придет на покаянный поклон к памятнику украинским героям-освободителям Донбасса.

Иногда лучше молчать, чем говорить. Насколько «зрелое» государство — настолько «зрелые» у него министры.

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