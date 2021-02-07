Олимпиада-2014 в Сочи: Россия победила в зимних играх или проиграла

Семь лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи стартовали Олимпийские игры, споры о результатах которых не утихают до сих пор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верней, для болельщиков, у которых в памяти осталась яркая череда наших побед, все ясно – мы ее выиграли без вопросов. А вот с нашими спортсменами – победителями и призерами - уже сложней. Для кого-то успех запомнится как самое яркое впечатление жизни. Другие будут больше вспоминать все эти мытарства и суды после допинг-скандала.

Но сложнее всего приходится статистикам, которые вот уж семь лет не могут поставить точку в этом споре. Трудно себе представить, но итоговая таблица общекомандного зачета перекраивалась уже не менее 7 раз!

28 февраля 2014 года она выглядела так:

Но потом стал раскручиваться допинговый скандал и у нас отняли золотые медали (а именно по ним расставляются по местам сборные) в бобслее (2 – Зубков, Воевода), лыжных гонках (Легков – 50 км) и скелетоне (Третьяков). Плюс мы еще потеряли несколько серебряных и бронзовых наград. Отнимались медали не все сразу, так что Россия начала постепенно опускаться в этой злополучной таблице, пока с 9-ю золотыми на вылетели из первой тройки.

Но вскоре, перед Олимпиадой-2018, Легков и Третьяков отсудили свои победы в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и Россия с 11-ю золотыми вновь вышла на первое место. Понятно, что ВАДА и ее компаньоны такое пережить не могли, и быстренько по заветам все того же Родченкова состряпали еще одно дельце. На этот раз «забанили» биатлониста Евгения Устюгова, а вместе с ним украли наше единственное золото в биатлоне. Кроме Устюгова пострадали трое его партнеров по той эстафетной четверке - Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

После этого сборная России опустилась на третье место.

Сейчас общекомандный зачет Сочи-2014 выглядит так:

Но и это еще не все. Евгений Устюгов до сих пор судится в CAS (а Антон Шипулин ему помогает) и есть надежда, что ребята отстоят свою медаль. А это значит, что с 11-ю золотыми мы вновь возглавим эту таблицу.

Уф, проще пробежать 50-километровый марафон, как Александр Легков…