Почему Явлинский раскритиковал Навального

Основатель и многолетний глава партии "Яблоко", бывший вице-премьер в правительстве РСФСР Григорий Явлинский Фото: Иван МАКЕЕВ

Основатель и многолетний глава партии "Яблоко", бывший вице-премьер в правительстве РСФСР Григорий Явлинский на своем сайте разместил полемическую публикацию «о текущем моменте» где, в частности, подверг критике Алексея Навального.

Руководитель «яблочной» фракции сначала в Госдуме в 90-е и начале 2000-х, а потом в Заксобрании Санкт-Петербурга, Явлинский, в частности, заявил:

- Поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления.

Явлинский полагает, что расследования, которые публиковал Навальный в соцсетях, «не имели и не могут иметь практических результатов для общества» и ведут лишь к «разжиганию примитивной социальной розни».

Глава федерального комитета партии «Яблоко» напомнил высказывания пламенной оппозиционерки Валерии Новодворской, что «если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм», а самого господина Навального «не волнуют поломанные судьбы граждан», который вышли "за оппозиционера" на улицы российских городов.

За комментариями kp.ru обратилась к гендиректору Института политических исследований Сергею Маркову.

- Явлинский - критик власти со стажем, но он и человек с богатым парламентским опытом, почему он сейчас решил столь нелестно высказаться о Навальном?

- Это не удивительно. Явлинский всегда был противником Навального. Более того, Навальный был исключен из партии «Яблоко» за проявления радикального национализма, близкие к неофашизму. Явлинский пользуется моментом, когда Навальный очевидно дискредитировал себя в глазах многих людей. Которые с огромным непониманием восприняли отказ Навального извиниться перед ветераном Великой Отечественной. Есть две тенденции. С одной стороны — огромная атака с требованием признать Навального единственным лидером оппозиции. А с другой стороны — глубокое разочарование им. На энергетике противоречия двух этих тенденций Явлинский и формирует свою четкую политическую позицию. Таким образом напоминая, что Навальный не должен рассматриваться как несомненный лидер демократического движения в России.

Третий тезис: Навальный с точки зрения Явлинского — авторитарный лидер, полуфюрер с явными вождистскими замашками. Который принципиально отвергает коллективное руководство протестами против власти. Явлинский подчеркивает стремление Навального к единоличной диктатуре. Григорий Алексеевич и раньше об этом высказывался — сейчас он об этом напоминает. Просто раньше это было менее заметно.

- Скепсис по отношению к «расследованиям» связан с тем, что Явлинскому известен источник сливов, и источник этот «не хорош», или именно с тем, что ничего после них не меняется?

- Явлинский видит объективные противоречия в этих расследованиях. Они очевидны. Не только в последнем, но и в прежних. И источники «сливов» понятны рациональному человеку — зарубежные спецслужбы. И еще Явлинский не доверяет Навальному как публичному автору.

- Явлинский не мог не понимать, что вызовет гнев многих современных оппозиционеров, которые ему, впрочем, в подметки не годятся.

- Он сознательно пошел на такую публикацию. В его партии сторонников Навального немного, но они есть. И они грозились разрушить «Яблоко» изнутри, забрать партию у Явлинского. Если они сейчас будут продолжать критику — их могут из партии попросить. И задача Явлинского, чтобы таких людей в «Яблоке» было несущественное меньшинство — чтобы исключить захват ими власти в партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Неудобный сиделец": как Алексею Навальному подыскивают колонию

Для всех он блогер и юрист, а для сотрудников ФСИН - профессиональный жалобщик (подробности).