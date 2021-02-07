Из продавщиц в королевы, из официанток в принцессы: кто из современных монархов женат на девушках из народа

Георгий Михайлович Романов и его избранница Ребекка Вирджиния Беттарини Фото: Instagram.com

Великий князь Георгий Михайлович Романов объявил о помолвке с итальянкой Ребеккой Вирджинией Беттарини. Свадьба должна состояться осенью в Петербурге.

После гибели царской семьи потомки Романовых, оказавшиеся в эмиграции, вот уже столетие спорят, кто имеет право возглавить династию и считаться претендентом на российский престол. Однако ситуацию осложняет тот факт, что ныне живущие Романовы родились в морганатических браках и, следовательно, претендовать на главенство не могут. «КП» разбиралась, как относятся к мезальянсам в других королевских фамилиях.

- Ярким примером приверженности старым традициям, отвергающим мезальянсы, стала реакция британского королевского дома на брак принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Для женщины он стал вторым. Из-за конфликта между Виндзорами и герцогиней Сассекской, Гарри отказался от исполнения обязанностей членов монаршей семьи и перебрался в США вместе с супругой и сыном.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Но многие забывают, что и у любимицы британцев Кэйт Миддлтон не течет голубая кровь. Герцогиня Кембриджская до брака с принцем Уильямом работала простым веб-дизайнером и маркетологом. Ее предки - представители рабочего класса, а родители всю жизнь проработали в авиации.

Принц Уильям и Кейт Мидлтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- За свадьбой будущего наследника испанского престола следил весь мир. Кронпринц Фелипе избрал себе в жены обычную тележурналистку да еще и разведенную. Королевская семья была в шоке, но Фелипе был настроен решительно: либо свадьба, либо отказ от престола. Сейчас король Фелипе VI и королева Летиция являются любимцами всей Испании и воплощением семейной идиллии.

Кронпринц Фелипе и Литиция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вот в королевской семьи Норвегии мезальянс - норма. Сначала на продавщице Соне женился король Харальд V. Из-за ее неблагородного происхождения пара встречалась тайно девять лет. Но это не помешало Соне стать любимой королевой Норвегии. Затем кронпринц Хокон женился на официантке Метте-Марит. Основная проблема была в том, что женщина была матерью-одиночкой и растила сына, рожденного вне брака от наркодиллера. Однако и семья, и норвежцы приняли принцессу с темным прошлым.

Король Харальд V и Соня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Rронпринц Хокон и Метте-Марит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В соседней Дании аналогичная ситуация случилась с наследным принцем Фредериком. Он славился своими любовными похождениями, а затем выбрал в себе жены австралийку Мэри Дональдсон. Девушка была менеджером по работа с клиентами. Родители принца с радостью приняли будущую кронпринцессу Датскую, несмотря на ее неблагородное происхождение.

Наследный принц Фредерик и Мэри Дональдсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мезальянс случился и в бельгийской королевской семьи, когда младший сын короля Альберта II женился, принц Лоран, женился на… геодезисте! Пара познакомилась в Провансе у общего друга, Лоран мыл посуду, а Клэр предложила помочь. Венценосные родители принца поддержали выбор сына, ему к тому моменту уже стукнуло 39 лет. Пора было остепениться!

Принц Лоран и Клэр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Красавица-королева Иордании Рания тоже родилась в обыкновенной семье. Училась, строила карьеру в банке и было это до тех пор, пока не встретила принца Абдаллу. Они могли бы прожить скромную по королевским меркам жизнь, если бы в последний момент король Хуссейн, отец Абдаллы, не вернул сыну титул кронпринца. Абдалла и Рания славятся своим демократичным стилем жизни и отказом от пышных королевских традиций.