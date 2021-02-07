В Австралии хотят строить автомагистрали из использованных медицинских масок

Ученые обнаружили, что добавление в дорожное полотно измельченных средств индивидуальной защиты увеличивает его долговечность и прочность Фото: Shutterstock

Пандемия коронавируса не только привела к глобальному кризису в области здравоохранения, но и несет в себе риски для окружающей среды. Ведь ежедневно в мире используется 6,8 миллиардов медицинских масок, которые содержат в себе более 20 тысяч тонн пластика. А 75% отходов, связанных с COVID-19, не перерабатываются и в итоге оказываются на свалках и в океане.

Необычное решение проблемы предложила группа исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии. Ученые предлагают добавлять измельченные маски в бетонную смесь, используемую при строительстве автомобильных трасс.

Они обнаружили, что подобная «приправа» повышает упругость и износостойкость дорожного полотна. По оценкам ученых, опубликованным в журнале «Science of the Total Environment», применение этой технологии при прокладке двухполосной дороги длиной один километр потребует около 3 миллионов б/у лицевых масок, что позволит утилизировать 93 тонны отходов со свалок.

Сейчас исследователи надеются найти строительную кампанию-партнера для создания и испытания опытного образца при возведении реальной дороги.

Стоит отметить, что идея использования вторсырья в строительстве автотрасс не нова. Уже хорошо отработана технология использования резиновой крошки, изготавливаемой из использованных шин. Подобный эксперимент проводился в СССР в конце 80-х годов на трассе Москва-Ленинград в районе города Вышний Волочек в Тверской области.

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