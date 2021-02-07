Финн опять подрезал российского лыжника: Глеб Ретивых и Сергей Устюгов не прошли в финал командного спринта

Глеба Ретивых подрезал финский лыжник. Фото: REUTERS

На лыжне Кубка мира в этом сезоне искрит. Только недавно утих скандал с Александром Большуновым, которого на этапе в Лахти подрезал на финише финский гонщик. Большунов замахнулся палкой, а потом врезался в него на финише и сбил с ног. Похожая ситуация произошла и на следующем этапе в Швеции у женщин, когда шведка Сван подрезала норвежку… И вот новое происшествие с российским и финским лыжником.

На этот раз в полуфинале командного спринта пострадал наш лидер в этом виде программы Глеб Ретивых, на которого буквально упал финский гонщик. Глеб быстро поднялся, но пробиться в финал команде России, конечно, не удалось.

- У нас прямо любовь с финской командой, получается. Это очень обидно, - сетовал Ретивых в эфире «Матч ТВ». - Столько времени мечтали бегать с Сергеем вместе, спустя 10 лет бежали с ним. Не знаю, как бегать без головы. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи — в итоге падение.

Глеб был очень расстроен этим падением еще и потому, что он борется за спринтерский зачет Кубка мира. Но после того, как сегодня выиграли итальянцы, Федерико Пеллегрино увеличил свой отрыв от Ретивых до 70 очков.

Кстати, совсем недавно президент Ассоциации лыж Елена Вяльбе в интервью «КП» говорила о том, что в лыжных гонках пора обновлять правила. Ведь они писались еще в те времена, когда контактных гонок еще не было. Но для того, чтобы лыжи смотрелись динамично, в программу стали добавлять различные масс-старты и спринты. И теперь почти на каждом старте кто-то кого-то подрезает, в результате чего случаются завалы и конфликты.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Ульрикехамн, Швеция. 7 февраля

Мужчины. Командный спринт (С). 1. Италия (Франческо Ди Фабиани, Федерико Пеллегрино) – 18.29,0. 2. Швейцария (Джовиан Хедигер, Роман Фургер) – отставание 1,1. 3. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) – + 1,61… 17. Россия (Сергей Устюгов, Глеб Ретивых).

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