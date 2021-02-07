Александр Головин забил два мяча за первые 12 минут

Футболист Александр Головин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин приносит удачу своему клубу. После того, как он оправился от травмы и стал постоянно с начала января выходить на поле, его команда ни разу не проиграла.

Мало того, Головин уже во втором матче забивает по два мяча. Два гола на его счету оказалось в тяжелейшем матче с «Марселем» (3:1). И вот сегодня он повторил свой успех. Мало того, первый мяч в ворота «Нима» Головин забил уже на 3-й минуте матча, а удвоил счет на 12-й.

Еще через несколько минут мяч с его подачи закатил его партнер, но гол не был засчитан.

Кстати, все обозреватели отмечают, что как только у «Монако» пошла игра, в своей королевской ложе стал постоянно появляться князь Монако Альбер II. Монегаски в чемпионате Франции идут в группе лидеров.

Позже игра у «Монако» против «Нима» разладилась, и хозяева сравняли счет – 2:2. Головин мог, правда, забить еще один мяч в конце первого тайма, но под удар с близкого расстояния лег защитник.

Зато во втором тайме россиянин вновь блеснул. Хитро подал штрафной, после которого мяч юркнул в дальний угол ворот - 3:2. Таким образом Головин оформил свой первый хет-трик за «Монако» и стал главным героем матча.