Бывший муж Началовой, отобравший квартиру у ее дочери, женился в США

Юлия Началова и Александр Фролов прожили вместе 5 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях стало известно о том, что бывший гражданский муж Началовой хоккеист Александр Фролов затребовал свою долю в принадлежавшей певице квартире. По документам спортсмен имеет право на половину жилплощади. После смерти Юлии в квартире жила ее дочь Вера с бабушкой и дедушкой. И вот теперь родные Началовой должны продать квартиру, чтобы отдать половину вырученных денег Фролову. Спортсмен поторапливает их с продажей. Видимо, Александру срочно нужны деньги из-за перемен в личной жизни. Как сообщил отец хоккеиста журналистам, недавно Фролов, постоянно проживающий в США, женился.

Новой избранницей спортсмена стала американка украинского происхождения. Свадьба была скромной, на церемонии присутствовали только самые близкие.

- Невестку зовут Анна, она украинка. Тихая и спокойная. Жена его держит в рукавицах, - рассказал отец Фролова в программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Роман Юлии Началовой с Фроловым длился пять лет. Певица рассказывала в интервью, что считает Александра своим мужем, хотя снова в загс пара не торопилась. Более того, избранник Началовой считал каждую копейку, которую он тратил на Юлию. Когда артистка попросила у него деньги на организацию сольного концерта – 20 миллионов рублей, Фролов заставил ее подписать договор и отдать ему в залог половину квартиры. Шикарные апартаменты в центре Москвы Юле и дочке Вере оставил второй муж звезды, футболист Евгений Алдонин.

Певица подписала документ, по которому отдает Фролову половину своей квартиры.

- Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или под влиянием таблеток. Как можно отобрать у собственной дочери? – рассказал отец певицы Виктор Началов в эфире НТВ. - Сейчас юристы нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он благородный человек.

Квартира выставлена на продажу за 100 миллионов рублей. И хотя долг певицы составляет только 20 миллионов, семья артистки опасается, что Фролов потребует ровно половину денег – 50 миллионов, то есть выручку за ½ доли недвижимости.

Виктор Началов также рассказал, как растет его внучка.

- Она сейчас живет с нами, общается с папой. Конечно, она уже выросла. Ростом больше мамы. Хорошая девчонка, классная. Мы дружим. Она поет хорошо, - сообщил Виктор Началов.

Дочери Юлии Началовой Вере 14 лет. Фото: кадр видео.

В свою очередь, отец Александра Фролова подтвердил, что его сын имеет право на половину квартиры Началовой. Мужчина уверен, что его сына зря осуждают за это.

- Концерт — это уже отдельно было, а квартиру эту они начали строить совместно, пополам. У нее денег не было. Он сказал — давай, половина моя, половина твоя. Там стоимость ремонта — половина квартиры, - пояснил отец спортсмена.

Александр Фролов воспитывал Веру как свою дочь. Фото: кадр видео.

Когда-то Александр Фролов был хоккейной звездой в США. Он 8 лет играл за команду «Лос-Анджелес Кингз». Подписав с ними контракт во второй раз, он за пять лет заработал 14,5 млн. долларов. Еще один, годовой контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», принес ему 3 миллиона долларов. Однако, по словам отца спортсмена, времена больших гонораров остались позади. Сейчас доходы Фролова нельзя назвать блестящими. Александр живет в США, недавно женился, помогает деньгами родителям, содержит дочь от первого брака. А еще не так давно он основал собственный бизнес – вместе с другом открыл тренерскую школу.

- Высокие заработки были давно. Сейчас ничего нет, надо работать и зарабатывать, — говорит отец спортсмена.

Разрыв Началовой с Фроловым был очень болезненным. Как рассказывали знакомые пары, Александр изменил Юле с ее хорошей подругой. Причем выяснилось, что эта женщина была женой его лучшего друга.