"Ненормальные отношения": Сергей Лавров и Жозеп Боррель обсудили разногласия между Россией и ЕС

Сергей Лавров и Жозеп Боррель обсудили разногласия между Россией и ЕС Фото: REUTERS

Визит в Москву главы дипломатии ЕС показал, что разногласий между двумя важнейшими игроками на евразийском пространстве по-прежнему «выше крыши».

- Отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом - это нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому, - обозначил проблему глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, побывавшим на этой неделе с визитом в Москве.

- Мы сейчас рассматриваем друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнеров, - согласился Боррель.

Перед визитом в российском руководстве выражали осторожную надежду, что высокопоставленный европеец, впервые посетивший нашу страну в своем нынешнем качестве, постарается перевернуть исчерканные вдоль и поперек недавние печальные страницы в истории двусторонних отношений и предложит хоть какой-то конструктив. Да, удалось обсудить кое-что в контексте иранской ядерной программы, борьбы с пандемией коронавируса. Но в целом ничего кроме общих, ничем не подкрепленных слов о важности диалога российская сторона от брюссельского эмиссара, похоже, не услышала.

Мало того, создалось впечатление, что Боррель приехал с приоритетной целью: преподнести «очередной урок» Москве касательно демократии и соблюдения прав человека. Выглядело это довольно смешно на фоне того, что мы все недавно наблюдали в США и западноевропейских странах. Тем не менее, верховный представитель ЕС требовал «немедленного и безусловного освобождения подвергнувшегося отравлению Алексея Навального и задержанных мирных демонстрантов», призывал «уважать демократический выбор народов Украины и Белоруссии». Нашу же озабоченность конкретными фактами притеснений русскоязычных СМИ на той же Украине и в Прибалтике, можно сказать, пропустил мимо ушей.

Боррель собирался увидеться в Москве с Навальным, но ограничился посещением места убийства Бориса Немцова. А встретившись с представителями некоторых прозападных НКО, оставил в соцсетях запись о том, что Евросоюз и впредь будет оставаться главным спонсором «гражданских проектов» в России. Москва в ответ окончания визита дожидаться не стала и тут же объявила о высылке из страны чересчур активных дипломатов трех стран-членов ЕС, засветившихся на недавних протестных акциях в Москве и Петербурге.

И, наверное, правильно. Опять ждать милостей от Запада? Надоело уже. Тем более, что г-н Боррель, уезжая из Москвы, объявил, что доложит об итогах своего визита на заседании совета ЕС по иностранным делам, когда там будет, в том числе, обсуждаться вопрос о... введении новых санкций против России.

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