Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи

В Туркмении будут построят специальный питомник для алабаев. Фото: Shutterstock

Предыдущий руководитель Туркменистана Сапармурат Ниязов был ярым поклонником лошадей. Туркменбаши настолько трепетно относился к жеребцам, что его личный конь Янардаг часто фигурировал в газетных и журнальных статьях и даже стал украшением национального герба страны. А в 2014 году в Ашхабаде был построен монумент с золотым изваянием именитого коня. Его высота составляет 37 метров, а общая площадь памятника — более 1,3 гектара.

Также лошадь стала международным брендом Туркменистана — породистых скакунов глава государства дарил другим мировым лидерам.

Новый руководитель страны Гурбангулы Бердымухамедов тоже следует тренду, только действует значительно скромнее, а в качестве талисмана, похоже выбрал среднеазиатскую овчарку. Еще бы, ведь алабаи — одна из древнейших пород собак, происходящая из Средней Азии.

В 2017 году руководитель Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка Аалабая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Породистых щенков дарят президентам других государств, а в 2020 году Аркадаг ("Покровитель" - официальный титул Бердымухамедова) открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю.

25 января 2021 года президент лично посетил троящийся по заказу Международной ассоциации «Туркменские алабаи», комплекс, который включает в себя питомник для собак, выставочную площадку, зрительскую трибуну и полосу препятствий, сообщало госинформагентство ТДХ.

Бердымухамедов лично утвердил дизайн главных входных дверей, скульптур алабаев, которые будут установлены в комплексе, забора, которым он будет огорожен, фонарных столбов, декоративных элементов внутренней обшивки помещений и цвета зрительских сидений на трибунах.

Сегодня, благодаря внимательности журналистов из «Хроники Туркменистана», стали известны некоторые дополнительные подробности этого и ряда других проектов. Местное телевидение показало сюжеты о совещании у президента, на котором демонстрировали слайды с информацией об объектах, строительство которых приурочено к 30-летию независимости Туркменистана. Ряд из них, общей стоимостью 1,37 миллиарда долларов, построит французская «Bouygues Bâtiment». В их числе — правительственная трибуна для приема парадов в Ашхабаде, Центр международных приемов, здание банка «Туркменбаши», а также отель «Аркадаг». Строительство отеля оценивается в 448 миллионов долларов.

Кроме того, туркменская компания «Myradym» построит вышеупомянутый питомник для алабаев. Но его полная стоимость неизвестна — строчка с суммой из сметы была закрыта логотипом телеканала.

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Ни в одном из законов страны такое требование не прописано (подробности).