Эксперт развенчал миф 50-летней давности, связанный с пребыванием американцев на Луне

Кадр из видеозаписи, на которой Алан Шепард играет в гольф на Луне.

Мячик для гольфа, который считался потерянным на Луне 50 лет назад, удалось обнаружить благодаря титаническим усилиям Энди Сандерса (Andy Saunders) - специалиста по обработке и восстановлению фотографий низкого качества. На одном из таких – восстановленных - снимков, сделанных на месте посадки Аполлона-14, мячик и «проявился».

Мячики на обработанном снимке с поверхности Луны.

Вот он - "второй мячик", о местенахождения которого ничего не было известно 50 лет.

Экспедиция Аполлона-14 стала третьей, экипаж которой, высадился на Луну. 5 февраля 1971 года туда прибыли Алан Шепард (Alan Bartlett Shepard), командир корабля, и Эгар Митчел (Edgar Dean Mitchell), пилот лунного модуля.

6 февраля Шепард сыграл на Луне в гольф. Сохранилась телевизионная запись исторического события, сделанная автоматической камерой, установленной поодаль.

Первый мячик улетел недалеко даже по земным меркам – примерно на 20 метров. Астронавт потом оправдывался, мол, космическая экипировка – не самая удобная для замаха и удара клюшкой, которая, кстати, была сборной – по мере необходимости превращалась в лопату.

Следы, Шепарда, отпечатавшиеся в момент удара.

А вот вторым ударом Шепард гордился. Уверял, что запулил мячик в необозримые дали – на много-много километров. «Miles and miles and miles», - по его собственным словам.

Мячик, в итоге, «исчез» – за ударом никто не проследил. Что полвека и поддерживало миф о феноменальном достижении Шепарда.

Лунный модуль и мячики. Их расположение отмечено на снимке с орбиты.

Как рассказал ВВС Энди Сандерс, сверхдальний полет теоретически был возможен. Из подсчетов, которые он сделал, приступая к поискам «второго мячика», следовало, что многократный чемпион по гольфу Брайсон Дешамбо (Bryson DeChambeau), к примеру, играя на Луне, где нет сопротивления воздуха, а сила тяжести в 6 раз меньше земной, мог бы одним ударом отправить мячик на 5 с лишним километров.

Но у Шепарда, как теперь сам Сандерс и выяснил, ничего подобного не получилось. На снимках, которым он добавил четкости, стало видно: «второй мячик» все 50 дет лежал в 36 метрах от места удара – от следов Шепарда, отпечатавшихся в момент замаха.

Занятное совпадение: рядом со «вторым мячиком» прилунился и «снаряд», который метнул Митчел. А метнул пилот лунного модуля, не глядя, древко от лопаты – Javelin, как он его назвал, «метательное копье». О судьбе копья тоже ничего не было известно 50 лет.

"Копье" загадочным образом оказалось рядом со "вторым мячиком".

"Второй мячик" и "копье".

Кстати, Сандерс не в первый раз обращается к лунным снимкам. В 2019 году – к 50-летию первой высадки американцев на Луну – он «восстановил» фото, которое сделал Нил Армстронг. Тот снимал прилетевшего с ним Эдвина Олдрин. Но хорошо получилась лишь фигура в скафандре, а кто внутри - было непонятно. Лицо, скрытое забралом шлема, едва проступало на размытом и затененном изображении.

Лицо, проявившееся на снимке (справа), безусловно принадлежит Олдрину.

На более четком фото видно: внутри скафандра точно Олдрин. А чуть раньше было «обнародовано» и лицо самого Нила Армстронга, стоящего на поверхности Луны. Собранные фото-факты, подтверждающие то, что американцы действительно были на Луне, в чем сейчас продолжают сомневаться немногочисленные скептики, войдут в книгу под названием «Apollo Remastered», над которой Сандерс сейчас работает.

Подробнее об экспедиции Аполлона-14 – на сайте NASA.