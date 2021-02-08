Соседская дача заброшена и поросла бурьяном: как оформить ее на себя

Заброшенная дача может стать вашей, нужно только постараться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такие участки есть в любом садовом товариществе. Даже в 40-50 км от МКАД, где часть дач уже превратилась в дома для постоянного проживания. Идешь мимо заборов, за которыми аккуратные грядки клубники и подстриженные лужайки, и вдруг на тебе — какой-то покосившийся сарай с провалившейся крышей и вокруг заросли молодых елочек и березок вперемешку с бурьяном.

Сколько такой вроде бы ничейной земли по стране, толком неизвестно — никто подобные участки не пересчитывал. Есть данные, что в среднем в садоводствах их — 10-15%. И если покупать землю в заброшенных деревнях где-нибудь во глубине Псковской области никто особо не рвется — нет там ни работы, ни инфраструктуры — на садовые участки вблизи мегаполисов желающие есть. Прошедшим летом в связи с коронавирусным дачным бумом на бурьян посреди СНТ облизывались очень многие. А в новом сезоне опять обещают дачный бум. Особенно обидно, если бурьян — рядом, на соседнем участке. А землей не только воспользоваться нельзя, но разруха там еще и мешает: создает опасность пожара и плодит вредителей.

Шансы стать законным хозяином брошенной кем-то земли есть. Правда, путь это нелегкий.

Весной в России вновь обещают дачный бум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Квест 1. Найди хозяина

Наиболее вероятно, что собственник у заброшенной земли и развалившегося домика все-таки есть. Это могут быть наследник или наследница прежнего хозяина, которые на даче ни разу не появлялись, - что не отменяет их прав на землю.

- Если удастся найти собственника и заключить договор купли-продажи, - это самый предпочтительный и быстрый вариант, - инструктирует адвокат по земельным и жилищным делам Светлана Жмурко.

Варианты, как искать, могут быть такие.

- Если речь именно о садовом товариществе, спросить председателя (самое простое).

- Запросить выписку из ЕГРН (единый госреестр недвижимости) — через портал Росреестра или многофункциональный центр (МФЦ). Если права на наследство должным образом были оформлены, в выписке вы увидите имя нового собственника (правда, дальше вам надо будет еще каким-то образом его найти).

- Запросить сведения о том, кому выделялся участок, в архиве местной администрации (если больше нигде никаких более свежих данных нет).

Возможный результат всех изысканий — нулевой. То есть нигде никаких данных о собственниках нет. Либо участок когда-то в лохматые годы кому-то выделялся, но дальше его история не прослеживается.

В этом случае необходимо признать землю бесхозной (бесхозяйной). Но сами вы с такой просьбой в суд обратиться не можете. В этом процессе обязательно должна участвовать местная администрация (районные власти).

Есть свободная земля и насаждения, но воспользоваться заброшенными дачами нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Квест 2. Заставь стать хозяином местную администрацию

Наилучший вариант — если в местный муниципалитет (районную администрацию) обратится председатель товарищества.

- В заявлении указывается, какое время земельный участок не используется по назначению, на протяжении какого времени не оплачиваются взносы в СНТ и другая необходимая информация. Можно подать информацию сразу на все заброшенные земельные участки СНТ, если их несколько, - говорит наш эксперт. - Но надо готовиться к тому, что процедура признания участка бесхозным и дальнейшая его передача в муниципальную собственность может занять достаточно длительное время.

Порядок такой. Сначала бесхозный участок надо поставить на учет в ЕГРН — если о нем там нет сведений. Делает это муниципалитет. Дальше должен пройти год (это на случай, если вдруг кто про свои права на эту землю вспомнит). Только после этого муниципалитет может обратиться в суд с иском — о признании за ним права собственности на бесхозную недвижимость.

Не удивляйтесь, почему так сложно — но так устроено наше законодательство. Логика такая: ничейной земли у нас нет, все, что ничье, - государственное. Поэтому что-то бесхозное может перейти только в муниципальную собственность. А уж потом муниципалитет может этим участком распорядиться по своему усмотрению — в том числе наконец продать или сдать в аренду тем гражданам, которые давно уже ждут этого своего счастья, и хорошо, если еще не потеряли терпение.

Поросшие бурьяном дачи создают проблемы для соседей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Квест 3. Купи участок у администрации

Доставшиеся им земельные участки местная администрация должна, если на них есть желающие, выставить на торги. Но, по счастью, участки для садоводства — исключение, равно как и под личное подсобное хозяйство (в границах населенного пункта) и индивидуальное жилищное строительство. Здесь возможна процедура выкупа без торгов. Иными словами, остается малость — договориться о нюансах с местной администрацией, в том числе и о цене.

Вопрос на засыпку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Чего точно не надо делать

- Нельзя «покупать» заброшенный садовый участок у председателя СНТ. Если это не собственный участок этого председателя, то и продавать его он не имеет права, - предупреждает Светлана Жмурко.

Аналогично не вправе распоряжаться участками и садовое товарищество как таковое — ему эти участки тоже не принадлежат.

В разгаре 2000-х была очень распространенная такая история. Председатель товарищества — часто даже не из желания обмануть, а в силу юридической неграмотности - «распродавал» пустующие участки, переписывая на новых «владельцев» книжки садоводов. Наивные граждане, тоже не обремененные знаниями законодательства, строили на «приобретенной» земле дома, сажали сады. А затем вдруг появлялся старый владелец или его наследники с требованием убраться с земли — и суд оказывался на их стороне, трактуя действия обжившегося уже на спорном участке садовода как самозахват. Получить хотя бы какую-то компенсацию за вложенное в землю в таких случаях крайне сложно — типа сами виноваты.

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