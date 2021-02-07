«После 10 вечера – комендантский час. За отсутствие маски – штраф 600 евро»: Анисина, Ковальчук, Жирковы – о карантине за границей

Наталья Водянова сегодня утром в Париже с супругом Антуаном Арно на пробежке в парке — в масках. Фото: Instagram.com

Наши звезды, которые живут или отдыхают за границей, удивляются насколько серьезные карантинные меры введены там сейчас из-за пандемии. Знаменитости делятся своими впечатлениями.

Франция

Наталья Водянова сегодня поделилась фото со своей парижской прогулки – и этот снимок вызвал бурную дискуссию. Дело в том, что супермодель с мужем бизнесменом Антуаном Арно и их собакой сегодня гуляют в парке, совершая легкую пробежку – при этом на лице у них маски. Дело в том, что в общественных местах во Франции даже на свежем воздухе граждане должны носить маски. Многих это удивило.

Еще одна француженка Марина Анисина сожалеет, что не может тренировать и выступать. Она рассказала, что все соревнования отменили, однако ее сын и дочь продолжают заниматься самостоятельно. «Турниру по теннису для детей все отменили и не знаем когда откроют. Продолжаем тренироваться, еще мотивацию и чувство юмора не потеряли», - говорит Анисина.

Учреждения культуры, рестораны и бары должны были открыть в феврале, но пока этого не случилось. С 18 вечера до 6 утра – комендантский час, находиться вне дома разрешено только при наличии разрешений.

ОАЭ

Многие российские звезды в пандемию летают отдыхать в ОАЭ. А у наших футболистов там еще и сборы проходят. Так супруги Юрий и Инна Жирковы отпраздновали в Дубае кружевную свадьбу – 13 лет со дня бракосочетания. У футболиста Юрия Жиркова там проходят сборы, а жена Инна и трое детей отдыхают рядом – таким образом у семьи есть возможность видеть мужа и папу по вечерам.

Праздновали в греческом ресторане узким кругом: среди приглашенных на ужине были Виктория Лопырева, Ксения Бородина с мужем, которые прилетели в Дубай на отдых. Именно в этом заведении разрешено гостям быть тарелки на счастье – вот такая традиция. Детей Жирковы в ресторан не брали. Это связано с новыми очередными карантинными ограничениями в стране. Рассказывает Жиркова: «К сожалению, детки остались дома с моей мамой. По новым законам в Дубае больше шести-семи человек за одним столом собираться нельзя. Кроме того, именно в этот ресторан нельзя приходить с маленькими детьми». Поэтому еще один праздник был в семейном кругу.

Туристы при въезде в Дубай должны предоставить результаты теста на коронавирус на английском – анализ должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда. Также в аэропорту туристы из России проходят тестирование еще раз – бесплатно.

В ОАЭ на праздновании кружевной свадьбы Юрия и Инны Жирковых была приглашена Ксения Бородина с мужем. В ресторане разрешено собираться за столиками компаниям, в которых не более шести человек. Фото: Instagram.com

Испания

У музыкантов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова есть апартаменты в Испании. Поэтому и въезд в страну разрешен. Юлия Ковальчук наслаждается солнцем и морским воздухом и сообщает о карантинных мерах – все кафешки и рестораны закрыты, поэтому Юля готовит дома. Ковальчук делится опытом: «Попасть сейчас в страну не просто. Нужно иметь ВНЖ, рабочую или студенческую визу, визу по уходу за старшим или больным, или специальное медицинское приглашение на лечение. В аэропорту четыре досмотра: первый на наличие в принципе документов для въезда, второй - таможенный, дальше досмотр на наличие QR кода (можно онлайн оформить заранее или просто анкету в самолете или аэропорту), и багажный досмотр. Ещё нюанс - перемещение из города в город сейчас только при наличии причины и заполненного сертификата. Это жутко неудобно, но выхода нет. После 22 часов комендантский час, выход на улицу - штраф 800 евро. Не ношение маски- штраф 600 евро».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на пляже в Испании. Гулять можно строго до 22 часов. Если появишься на улице позже штраф — 800 евро (72 тысячи рублей). Фото: Instagram.com

Израиль

Актриса Анастасия Цветаева с детьми и мужем живет в Израиле – неделю назад она собиралась прилететь в Москву, но сделать это не удалось: аэропорт закрыли, поэтому не вылететь из страны, не прибыть туда нельзя. 7 февраля Цветаева сделала прививку Pfizer. В Герцлии, где она живет, прямо на берегу моря выстроили павильон для вакцинации, где все желающие граждане могут сделать прививку. Актриса сообщила: «С 7 февраля у нас сняли самые первые ограничения третьего карантина. Хотя по-прежнему ничего не работает и все закрыто. Но хоть ходить и ездить теперь можно куда угодно». Речь идет о передвижении на прогулках, посещении продуктовых магазинов и т.п.

Сегодня актриса Анастасия Цветаева сделала прививку от коронавируса в Израиле и получила вот этот сертификат. Фото: Instagram.com

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