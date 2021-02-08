Анекдоты: Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать

Если смотреть фильмы с Джеки Чаном в обратной перемотке, то получится кино о человеке, который в драке собирает мебель ногами.

* * *

Кто рано встает, тот жрать подает.

Народная кошачья мудрость.

* * *

- Ну как, обратился в контору по списанию долгов, которую я тебе предлагал?

- Обратился.

- И что, долгов меньше стало?

- Нет. Но теперь я должен еще и им.

* * *

Самые воспитанные и взаимовежливые люди при встрече - это грибники. Каждый понимает: вокруг лес, у оппонента - нож!

* * *

- Петрович, ты не знаешь, куда у нас со склада шесть коробок энергетика пропало?

- Не знаю!

- Может, их сперли, пока ты спал?

- Это исключено! Я уже две недели вообще не сплю!..

* * *

Мужчины потому и любят глазами, что слушать это невозможно!

* * *

- А как производители узнали, что кошачий корм стал на двадцать процентов вкуснее? Сами пробовали?

* * *

- Воткните ему осиновый кол в сердце, пока он спит!

- Но как ты узнал, что он вампир?

- Так он еще и вампир?!

* * *

- Мама, а откуда я взялся?

- Мы с папой задаемся тем же вопросом: откуда ты взялся на нашу голову?

* * *

«До 20 лет с конфискацией имущества» - не пункт статьи в Уголовном кодексе, а краткое содержание договора ипотеки.

* * *

Олигархам труднее всего жить по средствам. Они не успевают тратить деньги.

* * *

Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.

* * *

Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы.

* * *

- Раечка, я смотрю, ты похудела?

- Да! Я сбросила целых 10 килограммов!

- Ну, после 150… Это как с танка гайка упала.

* * *

Один депутат спрашивает другого:

- И чего нас все так ненавидят?

- И я этого не понимаю, мы же вообще ничего не делаем...