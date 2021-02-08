Анекдоты: Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать

Если смотреть фильмы с Джеки Чаном в обратной перемотке, то получится кино о человеке, который в драке собирает мебель ногами.
* * *
Кто рано встает, тот жрать подает.
Народная кошачья мудрость.
* * *
- Ну как, обратился в контору по списанию долгов, которую я тебе предлагал?
- Обратился.
- И что, долгов меньше стало?
- Нет. Но теперь я должен еще и им.
* * *
Самые воспитанные и взаимовежливые люди при встрече - это грибники. Каждый понимает: вокруг лес, у оппонента - нож!
* * *
- Петрович, ты не знаешь, куда у нас со склада шесть коробок энергетика пропало?
- Не знаю!
- Может, их сперли, пока ты спал?
- Это исключено! Я уже две недели вообще не сплю!..
* * *
Мужчины потому и любят глазами, что слушать это невозможно!
* * *
- А как производители узнали, что кошачий корм стал на двадцать процентов вкуснее? Сами пробовали?
* * *
- Воткните ему осиновый кол в сердце, пока он спит!
- Но как ты узнал, что он вампир?
- Так он еще и вампир?!
* * *
- Мама, а откуда я взялся?
- Мы с папой задаемся тем же вопросом: откуда ты взялся на нашу голову?
* * *
«До 20 лет с конфискацией имущества» - не пункт статьи в Уголовном кодексе, а краткое содержание договора ипотеки.
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Олигархам труднее всего жить по средствам. Они не успевают тратить деньги.
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Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
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Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы.
* * *
- Раечка, я смотрю, ты похудела?
- Да! Я сбросила целых 10 килограммов!
- Ну, после 150… Это как с танка гайка упала.
* * *
Один депутат спрашивает другого:
- И чего нас все так ненавидят?
- И я этого не понимаю, мы же вообще ничего не делаем...