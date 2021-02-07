Что произошло после матча Ним - Монако

Александра Головина обожают все в "Монако". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский полузащитник "Монако" Александр Головин стал главным героем матча чемпионата Франции против "Нима". Он забил 3 гола и сделал голевую передачу в матче, который завершился победой "монегасков" со счетом 4:3. А это значит что звезда сборной России оказался причастен вообще ко всем голам своего клуба в этой встрече. В 9 играх Лиги 1 этого сезона у Головина 8 очков - прекрасный результат. Для Саши эти три гола - первый хет-трик в карьере. Да и сам "Монако" благодаря победе смог продлить свою серию - команда Нико Ковача выиграла 7 встреч из 7 в чемпионате Франции.

После окончания поединка все в один голос отмечали, как же крут сегодня был Александр Головин. Главный тренер "Монако" Нико Ковач признался на пресс-конференции:

- Он фантастический игрок, я очень рад победе и за него. Это был его первый матч в стартовом составе за долгое время, он - лучший игрок. Это правда, что у него невероятное качество удара, но еще и передачи. Он лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений? - приводит слова Нико Ковача пресс-служба "Монако".

А вот Бен-Йеддер открыл тайну - оказалось, что сам Сеск Фабрегас уступил право пробить штрафной Головину. Просто потому что знает, как Саша умеет классно бить "стандарты".

- Я был удивлен, увидев, что он исполняет штрафной, я думал, что Сеск это сделает. Но он сказал, что знает как бьет Головин, - сказал Виссам Бен-Йеддер после игры с "Нимом".

А вот немец Кевин Фолланд тоже был счастлив - Головин в конце матча отдал ему голевую передачу. Форвард сделал счет 4:2 и снял вопрос о победителе. Как сказал Фолланд, постепенно после травмы Александр становится "своим" в составе "Монако":

- Голо - фантастический игрок, о чем свидетельствуют его три гола и его результативные передачи. Он явно лучший игрок матча сегодня. Нелегко сыграть всю игру после травмы, как он. Тренер и персонал стараются помогать ему в его возвращении, чтобы он смог вскоре сыграть все 90 минут. Он идет шаг за шагом, он сегодня сыграл 80 минут на очень высоком уровне, мы на него рассчитываем, - в свою очередь, поделился мыслями форвард Кевин Фолланд, забивший "Ниму" с передачи Александра Головина.

Следующая игра у "Монако" - 10 февраля в Кубке Франции в гостях против "Гренобля".