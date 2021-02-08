Клад Петра Великого

Репродукция гравюры XIX века «Восковая фигура Петра I в Кунсткамере». Хранится в Государственном Историческом музее. Фото: Михаил ФИЛИМОНОВ/РИА Новости

Нашел я одну древнюю книгу. И вот как высветилось знаменательное постановление: «Его Императорское Величество указал учинить академию, в которой бы учились языкам, так же протчим наукам и знатным художествам, и переводились книги. А Генваря 22 дня Его Императорское величество, будучи в Зимнем доме и слушав о сочинении той академии проекта, на котором собственною своею рукою подписать изволил…»

Ну что же - только с этого дня и явилась наша наука на свет божий? Да нет, конечно. Пытливые умы и «быстрые разумом Невтоны», как позже выразился Михайло Васильевич Ломоносов, были всегда, да только творили уединенно и неприметно, пока вдруг не объявлялись с каким-то открытием. Да и сам Петр Алексеевич от рождения своего к науке весьма привержен был, любил инструмент всевозможный, приборы для научных изысканий осваивал.

А главное, оказался он прирожденным систематиком и редкий талант к составлению научных коллекций являл.

Вот «Кабинет», им лично собранный, и выписанный частично из-за границы. Все одно к одному, любовно прикладывалось и было передано в им же и основанную еще в 1714 году Кунсткамеру.

И что же насобирал Петр Алексеевич в своих коллекциях - первых в истории российской науки?

Настоящий клад - старинные российские деньги с подробнейшим, вполне научным описанием оных. Монета из бересты, древние монеты всевозможных государств.

Такие редкости найдены - глыбы самородного серебра, железо, два «богатых куска золота, найденных при Невьянске, в коих не видно ни малейшаго посторонних частиц примеса», минералы из Японии, Индии, Ирландии - да почти со всего света! Тут же и драгоценные камни, среди которых «великолепная пирамида, вышиною около полутора аршина, составленная наипревосходнейшим образом из разных драгоценных камней, в России собираемых…». А еще, отдельно, заморские раковины, кораллы - царь Петр сам, что удалось, привозил, а то покупал, где завидев, - денег на редкости не жалел, знал, какие знания за ними таятся.

Ну и как же в таком обширном научном собрании без представителей животного мира России и стран заморских?

В банках в спирте - рыбы и земноводные, подле - насекомые, что тоже доставляют радость пытливым исследователям, черепахи различных видов, одна из которых «поражает своею ужасной величиною». Морские животные, на дальних берегах Российской империи отловленные и для науки сохраненные, для «Кабинета», затеянного царем-исследователем. И птицы, конечно же, чьи превосходные чучела изготовлены русскими умельцами. Фазан, к примеру, о котором добросовестный Беляев написал, что «после павлина - наипрекраснейшая на свете птица, которая живет в Азии и Африке и питается зернами и муравьиными яйцами», разные породы цапель и других залетных - и все с описанием привычек и образа жизни.

Отсюда, от этого «Кабинета» и Кунсткамеры пошла традиция великолепных русских научных коллекций, с которых и начала отсчет своей жизни наука, давшая миру замечательных мужей, чьи имена со временем только ярче становятся.