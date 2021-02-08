Равшана Куркова сменила робу дворничихи из «А у нас во дворе...» на платье невесты. Фото: Первый канал

Вот так любишь-любишь парня, замуж за него собираешься, а потом… Накануне свадьбы застаешь его в постели с другой девушкой.

Героиня этой мелодрамы не придумала ничего лучше, как в отместку выйти замуж за первого встречного. Сказано - сделано. Только первый встречный оказался не простой шоферюга, как обманутая невеста думала, а топ-менеджер в компании ее отца. А тут еще изменщик виниться пришел. Как тут решить, кто искренне тебя любит, а кто ради корысти? Прощать или проклясть еще раз для надежности? Запутанная, в общем, история.

В этом сказочно правдивом сериале, который сделает для вас теплым на редкость морозный нынешний февраль, снялись Равшана Куркова («А у нас во дворе...»), Андрей Бурковский, Александр Пашков, Игорь Верник, Степан Девонин и другие.

Первый канал.

«За первого встречного».

Понедельник - четверг, 21.30.