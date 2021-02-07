Звезда шоу «Танцы со звездами» Янина Студилина: «После тренировок все колени, локти и ребра — в синяках»

Актриса Янина Студилина в шоу "Танцы со звездами". Фото: Телеканал "Россия 1"

Блеснувшая в сериале «Ранетки», «Белая гвардия» и «Доктор Рихтер» Янина Студилина теперь пробует покорить новую вершину — телепроект «Танцы со звездами» (Россия 1). С утра до вечера, а еще ночью, актриса репетирует вместе с педагогами и партнером Денисом Тагинцевым, пока супруг Александр Роднянский нянчится с четырехлетней дочкой Аней. Но трудолюбие и время, проведенное на тренировках, еще не секрет успеха. И вставшая на вылет из шоу Студилина объяснила «КП», почему это обидно и не совсем справедливо.

- Янина, хоть вы и окончили театрально-музыкальную школу, а еще ГИТИС, все же «Танцы со звездами» это немного другая история и уровень подготовки, согласитесь? Или все же были готовы к таким нагрузкам?

- Когда меня пригласили участвовать в проекте, мне казалось так: «В спортклуб хожу раз пять в неделю. Сама в хорошей форме. Танцевать люблю. Что может быть может сложного? Все будет в удовольствие». А оказалось, что скользить по паркету — совершенно не легче, чем по льду. И когда нет хореографической базы за плечами, это совсем не просто. Но у меня есть отличительная черта характера — я безумно упорный человек. Никогда не боялась трудностей. Поэтому в последнее время в прямом смысле слова живу на паркете — три подготовительных недели, три недели идут эфиры. Тренировки проходят два раза в день или один раз, но зато длится 5 часов. А потом, приезжая домой, в голове «протанцовываю» рисунок танца или смотрю видео, читаю про направление, которые мы разучиваем. Каждая новая неделя — новый вызов. Только научились медленно танцевать румбу и тянуть носочек, хоп — кабаре! Все по-другому, иной характер, иное настроение. Потом — фламенко: кастаньеты, пасодобль и так далее.

- После этого вы выходите, танцуете, а жюри с высоты своего опыта критикует. Обидно?

- Не так сложно слышать критику от жюри, как неожиданно было видеть, как мы с Денисом Тагинцевым после зрительского голосования оказались в конце таблицы. Я расстроилась. Куда бы не зашла — в магазин, аптеку, — везде узнают, в инстаграм продолжают сыпаться сообщения. Мне передают слова поддержки. И при всем этом мы оказались на грани вылета. Это сложно было понять. Но я осознала, что, видимо, надо проявлять больше социальной активности. А вообще, поначалу нас оценивали очень строго. А затем, когда мы танцевали кабаре, мне пришлось провести невероятную работу: утром занималась с одним хореографом, вечером танцевала с Денисом, кроме того, очень много времени проводила на паркете одна, поскольку в номере была большая сольная часть. И когда Николай Цискаридзе поставил нам «10», я растаяла. От такого маэстро получить высший балл — дорогого стоит. Хочется перепрыгнуть поставленную планку.

Денис Тагинцев и Янина Студилина. Фото: Телеканал "Россия 1"

- Нацелены на победу, значит?

- Я не могу сказать, что пришла победить кого-то из соперников. Мы знаем, что большинство участников со стороны артистов до прихода в шоу имело хореографическую подготовку (к примеру, Давид Манукян — чемпион России по бальным танцам — Авт.). Или участвовали в других танцевальных телепроектах. Так что, пожалуй, я единственная — самый главный новичок в этом деле. Поэтому хочется показать зрителю прежде всего мой рост. Чтобы люди увидели, как я стараюсь прибавлять. Дарья Златопольская так и сказала — судьи будут оценивать не участников по отношению друг к другу, а участников по отношению к первому выходу на паркет. И это честно, на мой взгляд.

- Ноги сильно стерли?

- Ну конечно, а как? Мы с Денисом часто делаем верхние поддержки (элемент танца, в котором партнер поднимает партнершу — Авт.), как заметили зрители. И как любителю мне казалось, что самая большая нагрузка ложится на мужчину: главное, чтоб он меня приподнял, а я поборола страх оказаться наверху. Ничего подобного. Девушка во время верхней поддержки держится исключительно за счет мышц пресса. Скажу честно: именно после репетиций и отработки верхних поддержек у меня появился плоский живот, которого не было еще и до рождения дочери. Пресс не качаю, а живот и талия уменьшаются на глазах. То, чего я не могла добиться в спортклубе, пришло в проекте.

- Еще и диета наверняка нужна, чтобы в обтягивающих платьях выступать?

- Я впервые практически полностью отказалась от хлеба, пасты и сладкого (исключение — сухофрукты), теперь ем много белка и овощей. С собой всегда беру пакет с полезной едой. Обязательно держу интервал — минимум 12 часов не ем. Не пью алкоголь, даже бокал, потому как чувствую, что на тренировки все это влияет.

- Ссадины от падений пугают?

- Когда синяки увидел муж (экономист Александр Роднянский-младший — Авт.), он спросил: «Ты борьбой занимаешься или танцами?». Все колени, локти, поясница, ребра — в синяках. У нас уже есть ежедневный семейный ритуал. Не буду рекламировать мазь, но каждый день обмазываюсь вся. А за день до эфира, когда мы страстно репетировали кабаре, так вышло, что коленка Дениса прилетела мне в глаз.

Танец Дениса Тагинцева и Янины Студилиной на шоу. Фото: Телеканал "Россия 1"

- Ужас.

- Но мы замазали синяк, так что зрители не увидели. Когда глаз начал затекать, я предложила надеть мне или шляпу, или прикрыть лицо сеткой, чтобы не было заметно. Так что я привыкла к этому. Тут как в большом спорте — травмы уходят на задний план, стоит только выйти на паркет. О них никогда не думаешь, потому что выступаешь на адреналине. Профессионалы подсказывают мне, что болячки придут, когда проект завершится. Когда бежишь эстафету, боли не замечаешь, а уж потом начинается: колено, поясница, плечо...

- Дочь Аня проявляет актерские или танцевальные навыки?

- Ну, конечно. Это же наша дочечка. Любимый мультик — «Холодное сердце». Куча платьев. Постоянно наряжается. Поет, танцует. После того, как у нас начались вечерние репетиции, я стала забирать дочь из сада, а она удивленно меня встречала: «Мама, ты что сегодня не танцуешь?». То есть она знает, что я участвую в шоу. И постоянно спрашивает: «Мама, когда кубок будет? Где кубок?» (смеется). Я сказала, что если выиграю, то дадут кубок. Теперь Аня говорит: «Мама, надо кубок!». И очень часто дома делаю растяжку, а она приходит и говорит: «Мама, пойдем со мной в комнату — давай я буду играть, а ты рядом танцевать».

- А эфиры смотрит?

- Могу показать ей потом номер в интернете. Дочь смотрит и жалобно спрашивает: «Мама, тебе не больно? Тебе не страшно?». Такая вот сильная поддержка исходит от четырехлетней дочки. Ждет маминой победы.

«Танцы со звездами», Россия 1, воскресенье, 17.30