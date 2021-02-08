Брак по-императорски: Наследник царского трона Романовых сыграет свадьбу в Питере

Помолвка Георгия Михайловича и Ребекки Вирджинии Беттарини состоялась в январе в Троицком соборе костромского Ипатьевского монастыря. Фото: instagram.com/rebecca_bettarini

ДЕВУШКА ИЗ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА

Последняя императорская свадьба отгремела в России больше 125 лет назад: Николай II на исходе 40-дневного траура по своему отцу Александру III женился на Александре Федоровне. Скоро монархия в России закончилась.

И вот спустя столетие царственная особа снова идет под венец в нашей стране. 39-летний великий князь Георгий Михайлович объявил о скорой свадьбе с 38-летней итальянкой Ребеккой Вирджинией Беттарини. Их помолвка уже состоялась в одном из храмов Костромы.

Торжество устроят осенью (если позволит пандемия) в резиденции посла Италии в Петербурге. Красивый особняк, конечно, но не Зимний дворец.

Как и полагается невесте отпрыска императорского дома, итальянка приняла православие и в новой вере получила имя Виктория.

Познакомились будущие молодожены 10 лет назад.

- Мы встретились во французском посольстве в Брюсселе, когда оба работали в Евросоюзе. Здесь и началась дружба, переросшая в роман, - вспоминает Георгий Михайлович.

Ребекка-Виктория - потомственная дворянка. Дочь итальянского дипломата, она все детство провела в европейских столицах. Получила диплом Международного университета социальных наук в Риме по европейскому праву, свободно владеет четырьмя языками. Попробовала себя в качестве писательницы и теперь выпускает книги под псевдонимом Георгина Перош.

Сейчас итальянка возглавляет Российский императорский фонд - благотворительную организацию, которая помогает неизлечимым больным и детям с редкими недугами.

ВЕРНУТЬ ИМПЕРИЮ НЕ МЕЧТАЮТ

Георгий Романов, которого часть монархистов признает наследником российского престола (о спорах по этому поводу - ниже) - правнук двоюродного брата Николая II Кирилла Владимировича. Уехав в эмиграцию после революции, Кирилл Владимирович, будучи старшим в роду, провозгласил себя «императором в изгнании». Затем этот титул перешел его сыну Владимиру, а в 1989 году - внучке Марии Владимировне. Она, в свою очередь, объявила наследником-цесаревичем сына Георгия.

Биография у наследника достойная: получил образование в Оксфорде, работал в структурах ЕС, сейчас возглавляет собственную консалтинговую фирму Romanoff&Partners (она предлагает услуги представительства российских компаний в Европе) и руководит продовольственным банком «Русь» - благотворительной организацией, которая помогает нуждающимся едой и товарами первой необходимости.

Романов впервые побывал в России в 1992 году, сейчас живет и работает в нашей стране. Но планов вернуть трон двоюродного прадеда у него нет.

- Императорский дом не претендует ни на какую власть и абсолютно лоялен к существующему государственному строю, - подчеркнул директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. - И Мария Владимировна, и Георгий Михайлович являются гражданами РФ. Они лишь хранят традиции императорского дома на тот случай, если народ когда-то в будущем пожелает восстановить монархию.

А ПРИНЦ-ТО - БЕЗРАБОТНЫЙ...

Раскол в венценосном семействе

После эмиграции между Романовыми складывалось не все гладко. Спор разгорелся вокруг престолонаследия (см. схему). Многие монархисты не поддержали кандидатуру Кирилла Владимировича на трон, поскольку изначально его брак не был признан: для его супруги он стал вторым, к тому же она была его двоюродной сестрой. Явное нарушение православных канонов.

От Кирилла I императорский титул перешел его сыну Владимиру Кирилловичу. В 1989 году царственный изгнанник объявил, что теперь власть достается его дочери Марии Владимировне. Это решение вызвало протест среди Романовых.

Логика Владимира Кирилловича была проста: все наследники, рожденные в эмиграции, появились в морганатических (неравнородных) браках. Следовательно, на престол претендовать не могут. А так как претендентов мужского пола на русский трон больше нет, то власть достается Марии Владимировне. А от нее и Георгию.

Этой несправедливости не стерпели остальные Романовы. Бунт возглавил Андрей Андреевич. Он до сих пор остается старшим в династии, сейчас ему 98 лет. Была создана общественная организация Объединение членов рода Романовых, куда вошли 22 представителя династии. Он стал противовесом Российскому императорскому дому во главе с Марией Владимировной и Георгием.

Кто унаследовал российский престол. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

На что жили Романовы после революции

Современные Романовы, как вы заметили, люди не бедные. Элитное образование, жизнь и работа в Европе… Напрашивается вопрос: откуда деньги? Большевики не до всех сокровищ дотянулись? Или помогли родственники из монархий Европы? Об этом «Комсомолка» расспросила исследователя династии Романовых, доцента РГГУ, историка Евгения Пчелова.

- После того как Романовы уехали из России, они фактически все потеряли. В эмиграции они работали в разных областях: кто в банковской сфере, кто занимался бизнесом. Пытались приспособиться к новой жизни, как и вся русская эмиграция. И это была довольно скромная жизнь. Один из сыновей Александра Михайловича был таксистом в Париже. У Романовых не было больших средств, как и не было возможности вывезти из России все драгоценности.

И нельзя сказать, что сейчас Романовы богатые люди. Например, Ольга Андреевна, внучка родной сестры Николая II, видный представитель рода, возглавляет Объединение членов рода Романовых. Она живет в Англии в своем поместье. Казалось бы, куда роскошней. Но поместье это досталось ей от матери-англичанки, и содержит она его с большим трудом. Продает семейные документы, устраивает у себя экскурсии.

А вот семья Марии Владимировны, матери Георгия Романова, никогда и нигде не работала. И ее отец, и она сама долгое время жили на то, что собирали с эмиграции, фактически существовали на пожертвования.

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