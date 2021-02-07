"Взялся за старое": женившийся Алексей Панин нарядился в женское нижнее белье

Алексей Панин нарядился в женское нижнее белье Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алексей Панин, похоже, оправился от недавнего горя. Актер потерял маму Татьяну Власову. А теперь возвращается к привычной жизни. Артист разместил в блоге фото в компании новой жены Евы Тарлакян и еще одной девушки. Примечательно, что все трое были в нижнем белье. И эпатажный актер тоже. Артист предстал в черных кружевах.

В начале января Алексей Панин похоронил маму Татьяну Власову. Женщина умерла после заражения коронавирусом. Артист сильно горевал по тому поводу и даже ушел в запой. Во время похорон ему было очень плохо, а тут еще и недобросовестные работники кладбища едва не сорвали траурную церемонию. "Когда я это увидел, у меня отвисла челюсть. На морозе пожилые люди, я практически в весенней одежде, потому что у меня ничего не было из зимнего, мы оказались там… Спасибо парню, который практически голыми руками выкопал яму", - рассказывал он.

В столь трудный час рядом с Паниным были дочь Нюся и новая возлюбленная Ева. Алексей женился на эффектной шатенке в конце 2020 года.

Похоже, сейчас мужчина окончательно пришел в себя и вернулся к привычной жизни. Он снова веселится и развлекается, не боясь, что о нем скажут и подумают зеваки. На совместном фото с женой и, вероятно, общей подругой, актер предстал в пикантной позе. Из одежды на нем - женское нижнем белье.

Россияне давно привыкли к скандальным выходкам кумира, поэтому многие отнеслись к столь откровенному фото Алексея довольно толерантно. Мол, и не такое видели. Ведь Панин любит периодически выкладывать обнаженные кадры. Но нашлись и те, кто осудил 43-летнего мужчину.

"Вот это вечеринка", "Каждый живет, как хочет и может. Осуждать гораздо проще, когда хоть немного хочется пожить", "Даже у меня нет такого белья", "Опять взялся за старое", "Как это развидеть", "Зачем мужику такой прикид?", - пишут фолловеры.

Напомним, недавно общественность узнала, что актер тайно женился на 40-летней Еве Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года. Алексей и Ева познакомились на вечеринке общих друзей в 2019 году. Между ними тогда сразу же вспыхнула искра. Все это время у них был роман на расстоянии. Ева не имела возможности прилететь в Испанию к мужу, который с некоторых пор обосновался в Европе. Теперь же влюбленные воссединились.