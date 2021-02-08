Нет денег на надгробие: муж и сын распродают многомиллионное наследство умершей от рака Людмилы Сенчиной

Певица Людмила Сенчина Фото: ТАСС

С момента смерти Людмилы Сенчиной прошло три года. Однако на могиле певицы с хрустальным голосом, как называли ее поклонники, по сей день нет памятника. А ведь единственный сын скончавшейся от рака звезды эстрады получил солидное наследство. Правда, сейчас стало известно, что он и третий муж артистки Владимир Андреев распродают многомиллионную недвижимость.

Людмила Сенчина умерла 25 января 2018 года. Последние полторы недели жизни 67-летняя артистка находилась в коме. В 2016 году Людмиле Петровне диагностировали рак поджелудочной железы. О ее болезни знали только самые близкие. Несмотря на тяжелый недуг, певица продолжала работать. Ее во всем поддерживал третий муж Владимир Андреев. Он был концертным директором звезды эстрады. С ним она прожила 25 лет.

Хрустальный голос Людмилы Сенчиной любили миллионы поклонников. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

От первого супруга Вячеслава Тимошина у нее остался сын Вячеслав. Молодой человек окончил филфак Ленинградского университета, увлекался рок-музыкой, некоторое время выступал в рок-группе. А потом уехал в США и занялся бизнесом. Сейчас наследник исполнительницы живет в Таиланде.

Когда Сенчина умерла, ее, согласно завещанию, похоронили на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге вблизи Часовни Ксении Блаженной. Вот только на ее могиле уже три года стоит простой деревянный крест.

Друзья и поклонники Людмилы Петровны гадают, почему вдовец и единственный сын по сей день не установили на погосте достойный памятник. Ведь именно они получили многомиллионное наследство: три квартиры в Санкт-Петербурге, машиноместо и загородный дом, в котором проживает Андреев.

Могила Сенчиной. Фото: НТВ

Известно, что одну из квартир Сенчиной продали сразу после похорон певицы. Загородный дом, завещанный сыну, тоже выставлен на продажу почти за 50 миллионов рублей. Особняк площадью почти 294 квадратных метра находится в ленинградском коттеджном поселке.

Вдовец рассказал, что не хочет жить в этом доме. Ему в нем все напоминает о любимой жене. Потому он и пасынок решили продать особняк. 47-летнему Вячеславу очень нужны деньги.

Соседи родственников Сенчиной в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ сообщили, что артистка до последних дней помогала сыну деньгами. Именно с ее поддержкой Тимошин собрал музыкальную группу и поехал на гастроли в США.

Друзья и поклонники Людмилы Петровны гадают, почему сын по сей день не установили на погосте достойный памятник

В свою очередь, друг Сенчиной подтвердил, что у родных певицы нет лишних денег. Именно поэтому семье звезды не удается установить надгробие. "Людмила всегда много работала, но все быстро тратилось", - рассказал актер Семен Стругачев,