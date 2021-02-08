Почему Мария Максакова вернулась в Россию, кто спонсирует протесты в России и как экономить на топливе зимой

1 место. Ольга Бузова: Оказавшись перед Путиным, я бы спросила: «Как вы ко мне относитесь?»

Простите, мы с этим ничего поделать не можем. Интервью с Ольгой Бузовой уже четвертую неделю подряд возглавляет топ прослушиваний Радио «Комсомольская правда». Если вы также являетесь фанатом звезды, можете послушать её откровения (слушать)

2 место. Памяти Василия Ланового. Вспоминаем легендарных красавцев отечественного кино

С момента ухода Василия Ланового прошло уже 9 дней... Вспоминаем самых импозантных мужчин советского кинематографа (слушать)

3 место. Красавица, которая сделала Антихриста чудовищем

Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в насилии в инстаграм. Одним постом она лишила его контракта с лейблом и роли в сериале. Больше не нужно никаких судов и доказательств. Пост в соцсети гораздо страшнее и эффективнее (слушать)

4 место. Евгений Маргулис - про протесты: «Когда начинаешь понимать, что за этим стоит, наступает состояние ужаса»

Музыкант Евгений Маргулис в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассуждает, зовет ли сегодня рок на баррикады, чем интересна работа с молодежью, к чему приведут протесты в России, каков друг Андрей Макаревич и как родилась песня «Мой друг лучше всех играет блюз» (слушать)

5 место. Лайфхаки, как экономить на топливе зимой

Автоэксперт Кирилл Манжула рассказывает о простых, но неочевидных способах сберечь деньги (слушать)

6 место. Новые штрафы в 2021 году: что ждет водителей в России

Готовится новый административный кодекс, в котором водителей предлагают штрафовать буквально за всё. И на суммы гораздо большие, чем сейчас. Разбираемся с экспертами, к чему готовиться (слушать)

7 место. Мария Максакова: Я себя предательницей не считаю

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Мария Максакова рассказала, почему вернулась в Россию, кто стоит за убийством её мужа и как она планирует жить дальше (слушать)

8 место. «Дайте 10-15 миллионов долларов»: ФСБ опубликовало видео переговоров ближайшего соратника Навального с сотрудником британского посольства

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему ФСБ опубликовало эти кадры только сейчас и кто мешал это сделать раньше (слушать)

9 место. Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

Рассказываем, о каких противопоказаниях важно помнить и какие обследования пройти, чтобы не навредить здоровью (слушать)

10 место. Как протесты вокруг Навального используются для того, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая

Ведущий авторской программы на Радио «Комсомольская правда» профессор Никита Кричевский заметил одну очень интересную особенность: никто не выигрывает от обострений отношений России с Западом больше, чем Китай. Более того: про Китай вообще никто ничего плохого не говорит, это табу. Совпадение? Профессор уверен, что нет. И доказывает, почему (слушать)