Сын Байдена арендовал дом за $25000 в месяц

Теперь Хантер Байден живет в 3-этажном доме вместе со своей женой Мелиссой и 10-месячным сыном Бо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын президента США Джо Байдена, Хантер, вместе с семьей переехал из Голливуда в калифорнийскую Венецию, являющуюся частью агломерации Большого Лос-Анджелеса.

Теперь Хантер Байден живет в 3-этажном доме вместе со своей женой Мелиссой и 10-месячным сыном Бо под круглосуточной охраной сотрудников секретных служб, положенной ему как члену семьи действующего президента США.

Байдены арендуют дом за $25000 в месяц у соучредителя и гендиректора компании Sweetgreen Джонатана Немана.

В доме – две большие спальни, отделанная мрамором ванная комната, несколько залов, балкон с видом на канал, терраса с камином, бассейн.

Первоначально жители квартала были шокированы появлением знаменитого соседа. Особенно им не нравятся большие джипы с затемненными стеклами, которые теперь разъезжают по улицам. «Все это выглядит так, как будто у нас творятся некие странные дела», - поделился своими впечатлениями один из горожан.

Хотя многим повышенный уровень безопасности, наоборот, очень нравится. Все отметили, что с улицы, на которой расположен новый дом Байдена-младшего, пропали бездомные.