В испанской больнице обвенчали пенсионеров, борющихся с COVID-19

Только попав в отделение реанимации, испанец наконец-то сделал предложение своей любимой. Фото: REUTERS

В одной из столичных больниц Испании прошла трогательная церемония бракосочетания между 70-летним Фернандо и его невестой, 62-летней Росарио.

Возлюбленные проходят лечение от COVID-19. Пара вместе уже 14 лет.

Но только попав в отделение реанимации, мужчина наконец-то сделал предложение своей любимой женщине.

- За все годы нашей совместной жизни Фернандо никогда не просил узаконить наши отношения, - рассказывает Росарио. – Но несколько дней назад я получила предложение стать его женой. Конечно же, я согласилась, потому что мечтала об этом.

Во время торжественного момента жених находился в лежачем положении на кровати, с кислородной маской на лице. Врачи, несмотря на болезнь, нарядили Фернандо, надели ему на шею черную бабочку.

Невесту выкатили на коляске. На голове Росарио был свадебный венок, а в руках она держала букет белых роз. Поздравить молодых собрался весь персонал больницы.

Церемония бракосочетания прошла в режиме онлайн. Доктор держал перед молодоженами телефоны, на прямой связи находился священник. Сказав друг другу «да», новоиспеченные супруги обменялись кольцами, поцеловались и разрезали праздничный торт.

А после этого, как и полагается невесте, она подбросила свадебный букет, который поймала одна из медработниц.

- Он – моя любовь даже в это непростое время, - говорит невеста. – Фернандо обязательно поправится, потому что у него сильный, бойцовский характер. Вместе мы все преодолеем!

После церемонии и поздравлений, женщина вернулась в свою палату. Росарио не покидает надежда на скорейшее выздоровление супруга, после которого они обязательно проведут свой медовой месяц вместе.