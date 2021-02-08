Сразу после рождения взялись за руки: Как живут сейчас близняшки со знаменитого фото

У Дженны и Джилиан все хорошо, несмотря на рождение на 33 неделе беременности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда четыре года назад в Огайо, США родились две крошечные девочки Дженна и Джилиан Систлсуэйт, они сразу стали сенсацией для СМИ. Невероятно трогательными оказались фотографии, сделанные сразу же после рождения близняшек.

Когда в операционной детей только достали из чрева матери, они интуитивно крепко схватили друг друга за крошечные ручки, как бы говоря друг другу: «Не бойся, я с тобой».

Врачи, которые принимали роды у Сары Тистлетуэйт, от ощущения настоящего чуда, смахнули слезы с глаз. С тех пор так и идут девочки по жизни нога в ногу и рука в руке – лучшими подружками и самыми родными друг для друга людьми.

Мама малышек, учительница по профессии рассказала журналистам, что беременность двойней стала для нее испытанием. К счастью, Дженна и Джилиан, хоть и появились на свет немного раньше срока, как практически всегда бывает при многоплодной беременности, родились на удивление здоровыми и крепкими. Но в ходе беременности были выявлены угрозы, из-за которых приходилось быть осторожными и родителям, и врачам. У Дженны и Джилиан оказался один амниотический мешок и одна плацента на двоих, что происходит довольно редко – один раз на десять тысяч беременностей двойней. Такие случаи медики называют моноамниотической двойней и часто опасаются недоразвития или гибели одного из детей или удушения пуповинами друг друга.

К счастью, у Дженны и Джилиан все было хорошо, несмотря на рождение на 33 неделе беременности. Особая связь между сестрами, которая умилила и восхитила весь мир в день их рождения, не пропала, а лишь крепнет день ото дня. Родители девочек Сара и Билл Тистлетуэйт с радостью отмечают сильную привязанность между детьми и их нежелание расставаться ни на минуту.

Внешне сестры одинаковы, как горошины в стручке, но характеры у них совершенно разные: одна очень осторожна и аккуратна, вторая – вихрь энергии. Но интересы девочек пока совпадают: обе выбирают одинаковые игрушки, одинаковую еду и обе одинаково любят плавать. И спать сестрички любят вместе, прижавшись друг к другу и держась за руки.