Посол РФ в Джибути: руководство страны приняло решение о заказе «Спутника V»

Посол России в Джибути Михаил Голованов.

10 февраля сотрудники МИДа отмечают профессиональный праздник — День дипломатического работника. И многие думают до сих пор, будто дипломатия — это переговоры с нашими «заклятыми партнерами» из США и ЕС.

Но сейчас в мире появляются новые центры силы, работать с которыми — не менее важно. Например, Африка. Здесь к России до сих пор относятся хорошо, ведь мы по историческим меркам недавно помогали молодым африканским нациям освобождаться из колониальной неволи. Экономика тут бурно растет, африканцам нужно буквально все: стройматериалы, агропродукция, техника…

И одно из ключевых государств континента — небольшое Джибути. Здесь находится крупнейший в Восточной Африке глубоководный порт, через который ведется торговля со внутренними областями континента. Для наших экспортеров это возможность выйти на огромный рынок с общим населением свыше 200 млн человек.

Как же сейчас развиваются отношения России и Джибути, и как посольство РФ помогает россиянам, попавшим в беду? Об этом сайту kp.ru рассказал посол нашей страны в Республике — Михаил Голованов.

В ПЛАНАХ – ПОБРАТИМСТВО СО СТОЛИЦЕЙ ДЖИБУТИ

— Год назад мир столкнулся с невидимой угрозой — коронавирусом. Наша страна одной из первых разработала лекарство от этой болезни. Ведутся ли переговоры между Джибути и Россией о закупке отечественной вакцины?

— Мы видим интерес джибутийских властей к российской вакцине «Спутник V», доказавшей свою эффективность в ходе клинических пострегистрационных исследований. Предложения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках препарата в Джибути были переданы в Министерство здравоохранения Республики, и буквально на днях руководство Республики приняло решение о заказе 200 тысяч доз «Спутник V». Сравнительный анализ имеющихся препаратов свидетельствует, что стоимость российских вакцин в два и более раз ниже зарубежных образцов с аналогичным показателем эффективности.

Также при поддержке Посольства — Республике Джибути в августе 2020 года были выделены наборы российских тест-систем и реагенты для ПЦР-диагностики нового коронавируса.

— В целом как бы вы оценили динамику российско-джибутийских отношений? Чем две наши страны могут заинтересовать друг друга?

— Динамика весьма позитивная. Из недавнего — в октябре 2020 года по приглашению джибутийской стороны состоялся рабочий визит делегации российских деловых кругов. Результатом деловой миссии стало учреждение Российско-Джибутийского бизнес-клуба. В числе совместных проектов — обсуждалось сооружение мусороперерабатывающего завода, способного при утилизации отходов применять распространенный в Джибути тип щебня для предотвращения токсичных выбросов в атмосферу.

Также мы считаем перспективной идею открытия российского торгового дома в Международной свободной зоне Джибути, которая предлагает иностранным инвесторам и предпринимателям комфортные условия: готовая инфраструктура, коммуникации, налоговые послабления и др.

— Вы сказали об экономике. А что касается гуманитарной сферы?

— В сентябре 2020 г. за счет средств федерального бюджета Республике Джибути была выделена финансовая помощь в размере 2 млн долл. США на финансирование расходов, связанных с оказанием гумпомощи по линии Всемирной продовольственной программы.

В рамках работы по развитию партнерских связей между муниципалитетами Российской Федерации и Республики Джибути в январе 2020 г. роспосольством было получено и направлено для рассмотрения в Россотрудничество обращение мэрии города Джибути с целью проработки вопроса об установлении побратимских связей с одним из российских городов. По результатам конкурсного отбора был выбран г. Уфа. В настоящий момент осуществляется процесс согласования текста соответствующего соглашения с администрацией города.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОМАЛИЙСКИМИ ПИРАТАМИ

— Ваше посольство также отвечает за Сомали. Усилиями СМИ сложилось своеобразное представление об этой стране: пираты, насилие… Какова там сейчас реальная ситуация?

— Обстановка в Федеративной Республики Сомали (ФРС) продолжает оставаться напряженной. Ситуация усугубляется незавершенным процессом федерализации, сепаратистскими настроениями отдельных регионов, а также политическим противостоянием федерального центра и штатов.

Существенную роль в дестабилизации играет террористическая группировка «Аш-Шабаб». Несмотря на сохраняющееся присутствие военнослужащих Миссии Африканского союза в Сомали и проводимые Сомалийской национальной армией операции — эта группировка смогла сохранить боевой потенциал и продолжает точечные вылазки. Жертвами которых становятся видные политические деятели, гражданские активисты, афромиротворцы, а также мирное население.

— Какую позицию здесь занимает Россия?

— Мы поддерживаем усилия Могадишо по достижению внутриполитической и социально-экономической стабильности, а также по осуществлению демократических преобразований. Приветствуем все конструктивные инициативы, нацеленные на достижение компромиссных решений по электоральным модальностям между центральными властями и региональными администрациями.

— А само Сомали делает какие-либо ответные шаги нам навстречу?

— Руководство ФРС серьезно заинтересовано в развитии многоплановых отношений с Россией. В ходе рабочих поездок в Могадишо мы неоднократно убеждались, что в сомалийских общественно-политических кругах есть запрос на «восстановление исторических связей» с нашей страной. (Например, в 1960-70 годы Москва помогала недавно освободившемуся от колониальной зависимости Сомали создавать боеспособную армию — прим. «КП»). Поэтому мы видим перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области безопасности, подготовки военных и гражданских кадров, а также в гуманитарной сфере.

— Ранее российский флот участвовал в борьбе с сомалийскими пиратами. Есть ли необходимость в подобной операции сейчас?

— Российские корабли осуществляют патрулирование акватории Индийского океана и Аденского залива. Подчеркну, что на сомалийском побережье пиратские формирования по-прежнему активны и поддерживают контакты с «Аш-Шабаб» и ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.). Несмотря на то, что риски возобновления пиратских атак находятся на минимальной уровне, потенциальная опасность все же существует. В этой связи мы — вместе с остальными члена Совета Безопасности ООН — поддержали 4 декабря 2020 года резолюцию 2554 (2020), продлевающую на очередные 12 месяцев мандат для оказания международного содействия сомалийским властям в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море.

ПОСОЛЬСТВО ПОМОГЛО РОССИЯНКЕ НАЙТИ ПРОПАВШЕГО МУЖА

— Россияне порой попадали в беду за границей и до коронавируса, в том числе и в Африке. Ваше посольство с подобными историями сталкивалось?

— От несчастных случаев никто не застрахован, и наша задача — не только своевременная помощь российским гражданам, но и человеческий подход. Большое значение имеет психологическая поддержка людей, оказавшихся в сложной ситуации, и неравнодушное отношение к их просьбам.

Проиллюстрирую лишь одним примером. В августе 2019 года в Посольство обратилась жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что у нее пропал муж — в течение четырех суток не выходил на связь. Оказалось, супруг россиянки отправился на яхте из Новороссийска в кругосветное плавание, маршрут проходил по Красному морю в направлении Индийского океана. Сотрудники консульского отдела оперативно связались с береговой охраной Джибути с просьбой предоставить информацию о нашем пропавшем соотечественнике. В итоге установили, что судно было задержано для досмотра джибутийской миграционной службой в районе острова Саваби (Баб-эль-Мандебский пролив).

После официального обращения, направленного Посольством джибутийским властям (все это время с российским гражданином поддерживалась связь), россиянин был отпущен на свободу, ему также предоставили возможность связаться с родственниками.

— Мы проводим это интервью к Вашему профессиональному празднику — Дню дипломатического работника. Какими качествами должен обладать дипломат в эру новых медиа и глобального мира?

— Помимо базового «джентельменского набора» (свободное владение иностранными языками, широкий кругозор, аналитические навыки, стрессоустойчивость) — все больше востребованы такие качества, как способность мыслить творчески и нешаблонно, брать на себя ответственность за принятие решений в динамично развивающемся контексте. Сейчас мы видим кризис глобализма и укрепление тренда к многополярности, сосуществованию различных геополитических центров. В такой среде возрастает ценность диалога, умения договариваться и находить взаимоприемлемые развязки по сложным, подчас неразрешимым вопросам. А это, в свою очередь, означает, что суть дипломатической работы остается прежней. Ну и, конечно же, дипломат — это прежде всего патриот своей страны.

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