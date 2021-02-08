Как российские военные ученые разгромили НАТО

Американец пехотинец во время учений блока НАТО в Норвегии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если некоторые политики США и других стран НАТО лишь поговаривают о возможной войне с Россией, то их генералы такую войну уже вовсю ведут. Правда, пока лишь на бумаге. В Пентагоне и в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе уже разработали концепцию так называемых многосферных боевых операций «против Москвы». И почему же многосферных?

Да потому, что война будет идти сразу в нескольких сферах - на земле, море, в воздухе, в космосе и киберпространстве.

Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с массированного воздушного удара по России, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ее ядерных сил, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Авторы концепции предлагают одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники, а затем и пилотируемую авиацию, которая, почти не понесет потерь. С типичной американской самоуверенностью стратеги США считают, что система противовоздушной и противоракетной обороны россиян будет уже почти полностью разгромлена. Хотя тут можно поставить большой знак вопроса.

И вот в ответ на бравурные американские замыслы российские военные ученые предложили такой вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО. О сути этого контрхода они рассказали в статье, опубликованной журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика». Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков считают, что для срыва многосферных операций НАТО наши военные должны нанести встречный (или упреждающий) удар силами ВКС. При этом надо задействовать «все средства в едином разведывательно-ударном пространстве». Что в итоге и позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии. Авторы статьи уточняют, что «для срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе "многосферной операции" необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах». А срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей многосферной операции, и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения.

Короче говоря, - «сдайся враг, замри и ляг». И когда же, при каких обстоятельствах Россия будет наносить НАТО «превентивное поражение»? Стучинский и Корольков отвечают, - при угрозе локальной войны, при необходимости парировать возможную агрессию.

Ну вот, скажем, уже давно известно, что у НАТО есть планы захвата Калининградской области. Следовательно, есть и угроза локальной войны, и возможной агрессии. И если наши военные теоретики говорят, что в превентивных действиях мы должны идти "на шаг - два впереди" противника, то возникает вопрос, - когда НАТО бить будем? И чем же мы тогда отличаемся от американцев, присвоившие себя право превентивного удара? Они считают, что могут без предупреждения бить кого угодно, если им покажется, что возникла военная угроза для США. А мы-то на всех углах говорим об оборонительном характере нашей военной доктрины. Ох, как бы все эти теоретические изыскания вокруг возможных превентивных ударов России по НАТО не дали нашим недругам еще один повод обвинять нас в подготовке агрессии в Европе. А заодно – и оправдывать существование блока.