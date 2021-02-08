«Конкуренция за инвестора стала более жесткой»

Глава региона рассказал о том, что помогло системе здравоохранения на первом этапе пандемии, назвал два ключевых преимущества Калужской области перед другими регионами в глазах инвесторов, а также объяснил, почему родителям не нужно бояться цифровой трансформации школ.- Минувший год выдался непростым для страны. С какими результатами его завершила Калужская область?- Ковид стал вызовом для всех. В жизни каждого человека произошли серьезные изменения. Для кого-то они обернулись ростом и новыми возможностями, для очень многих — серьезным испытанием и огромными неудобствами. По сути, люди изменили образ жизни. Было очень важно выстоять, не допустить дезорганизации экономики и преодолеть все сложности с минимальными последствиями.- Удалось?- Мы произвели продукции более чем на 900 млрд. рублей, это практически столько же, сколько в 2019-м году. На 0,8% меньше, если быть точным. Небольшое снижение, к сожалению. Несмотря на то, что мы не принимали драконовских мер по остановке производств. Больше всего, конечно, пострадал туристический бизнес, но и он в конце года сумел вздохнуть свободно – во многом благодаря тому, что Калуга была официально признана «Новогодней столицей России». Строительство и сельское хозяйство вообще не останавливались. Как результат – и там, и там рост по сравнению с 2019 годом. Ну а главное, чего нам удалось добиться, – это привлечение инвестиций на уровне прошлого года, порядка 100 миллиардов рублей. Это означает, что инвесторы по-прежнему уверены в нашем регионе.- Бизнесу тоже пришлось подстраиваться под изменившиеся условия. Вам запомнились управленческие решения руководителей предприятий?- Запомнился опыт одного из наших предприятий – завода «Фольксваген», где работает много людей. Они разделили потоки приходящих и уходящих с работы. Организовали питание в разные смены. Следили за масками, санитайзерами, измеряли температуру у приходящих на работу и уходящих с нее. И многие предприятия поступили так же: ввели строжайшие меры безопасности, но не остановили производство. Все, кто пошел по такому пути, получили гораздо более низкую заболеваемость среди сотрудников, чем те, кто старался по максимуму отправлять персонал на «удаленку». Потому что люди, которые не ходят на работу, не перестают ходить по магазинам, аптекам, ездить в транспорте…- Как регион в целом боролся с ковидом?- Начиналось все, как и везде: никто не знал, что делать. Решения приходилось принимать «с колес». Единственным нашим преимуществом стало наличие высококлассного современного центра по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы построили его до пандемии и, конечно, даже не подозревали, какую роль он сыграет в 2020-м году. Центр дал нам 150 коек, но, главное, - высококлассных специалистов. Разработанные Минздравом протоколы лечения оперативно начали применять в Калужской области.На пике прироста заболеваемости у нас было отведено под ковид почти 2400 коек, которые были заполнены на 80-85%. Сейчас, когда пандемия пошла на спад, остаются развернутыми 1910 коек. Треть из них свободна, поэтому уже на следующей неделе мы переводим на еще 170 коек плановую медицинскую помощь. Рядом с инфекционной больницей строится новый корпус, который даст нам еще минимум 500 коек (а при необходимости — до 1000). Мы делаем это для того, чтобы больше не приходилось отвлекать на новую инфекцию (ковид или что-то другое) профильные медицинские мощности.- Как идет вакцинация?- За 2 недели привили около 15 тысяч человек. Работает 41 стационарный пункт вакцинации, 3 выездных пункта, и еще 26 выездных бригад. Главное, чтобы не было сбоев с поставкой вакцины.- Расскажите об итогах выполнения национальных проектов: сколько было потрачено, и что на эти деньги было сделано?- В прошлом году на реализацию нацпроектов в Калужской области было направлено 23 миллиарда рублей, причем 10 с половиной миллиардов — это средства региона. На эти деньги мы построили 50 фельдшерско-акушерских пунктов, закупили медицинское оборудование, оснастили койки кислородом. В прошлом году в регионе впервые начала работать санитарная авиация, также удалось обновить парк автомобилей «скорой помощи». В регионе построены две новые школы и шесть детских садов. От «двухсменки» полностью уйти пока не удается, а вот проблему устройства в ясли детей до 3 лет мы в этом году решим. О материальной помощи стоит отдельно сказать: в 2020-м в том или ином виде помощь от государства получили 20 с половиной тысяч жителей области.- А что с дорогами?- Дороги в Калужской области целенаправленно реконструируются и строятся уже много лет. Только в прошлом году отремонтировано 230 км опорной сети. Конечно, до каждой деревни мы еще не дошли, это тысячи километров. Но опорная сеть отремонтирована, в хорошем качестве, и работу над дорогами мы обязательно продолжим.Подводя итоги, скажу, что общий уровень реализации средств, выделенных на национальные проекты, превысил 98%. Это очень высокий показатель. Оставшиеся полтора-два процента — это не «не смогли», а «сэкономили, но не успели потратить».- Калужская область уже давно один из лидеров по привлечению инвестиций. Какие проекты были запущены в прошлом году и что в прогнозах на 2021-?- Всего привлечено, как я уже сказал, порядка 100 миллиардов рублей. Компания «Архбум Тиссью» начала строить крупнейший завод по производству бумаги для санитарных целей. Цена вопроса – 11 млрд. рублей и 400 новых рабочих мест. Мы недавно встречались с руководством этой компании, обсуждали ход строительства второй очереди предприятия: это еще 8,5 млрд.Компания Nestle подтвердила свою готовность строить еще один завод и готова вложить в это 10 млрд. рублей.- А фармацевтический кластер чем порадовал?- Компания AstraZeneca расширяет свои производственные мощности. В прошлом году они представили три новых лекарства — от сахарного диабета, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно отметить, что это компания полного цикла, это значит, что разработка формул и производство субстанций тоже идет в Калужской области. Фармкластер развивается уже пять лет, и за это время на территории региона начало производиться более 160 видов лекарственных средств. В ближайшие годы этот список увеличится еще на 40 наименований.Другим отраслям тоже есть чем похвастаться. У нас строится завод по производству сублимированного питания — 600 миллионов рублей инвестиций. Свой филиал в нашем регионе строит Старомихайловский рыбоперерабатывающий комбинат. Известная турецкая компания Hayat возводит завод по производству бумажных изделий. На Людиновской площадке Особой экономической зоны «Калуга» разместилось предприятие австрийской компании Kronospan, которое производит древесно-волокнистые плиты, из которых, в свою очередь, делается большинство мебели в стране. В конце прошлого года мы подписали с австрийскими партнерами соглашение о строительстве второго завода. И вот — свой интерес к нам проявляют предприятия мебельной промышленности. Это значит, что в ближайшие годы у нас появится большой мебельно-фурнитурный кластер.Почта России собирается строить у нас логистический центр.- Насколько сильна конкуренция за инвестора между регионами?- Эта борьба была всегда.- Есть впечатление, что Калужская область выигрывает «в одну калитку»...- Команда во главе с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, который много лет возглавлял регион, приняла очень непростое, рискованное решение: начала в отсутствие нормативной базы реализовывать инструменты индустриальных парков, промышленных зон. Сейчас эти инструменты стали универсальными. Лучшие практики благодаря политике государства распространены повсеместно, и конкуренция стала более жесткой. Но у Калужской области в глазах инвесторов есть два преимущества перед другими регионами.- Что это за преимущества?- Первое – это деловая репутация. Мы всегда выполняем обещания, данные инвестору. Второе преимущество – это подготовка кадров. Нельзя развивать промышленность, если нет квалифицированных специалистов. У нас есть Калужский университет, активно развивается филиал Бауманского университета, мы строим кампус на 3 тысячи студентов, самый современный в России. В Обнинске есть филиал Московского инженерно-физического института. Там готовят несколько тысяч высококвалифицированных специалистов не только в сфере атомной энергетики, но и в сопутствующих, прикладных отраслях. И выпускники работают в Калужской области, потому что подготовка идет по программам, которые формируются вместе с заказчиками — самими предприятиями. И это касается не только высшего образования. Например, для «Фольксвагена» построен центр подготовки квалифицированных рабочих. Калужская область потратила на это миллиард бюджетных рублей. Это, по сути, маленький прототип завода, где стоят такие же технологические линии. На сегодняшний день центр обучил более 12 тысяч специалистов, которые трудятся не только на «Фольксвагене», но и на других предприятиях нашего автомобильного кластера.- Калужская область — родина российского мирного атома, один из главных центров развития высоких технологий. Над какими проектами сейчас работают ваши атомные предприятия и научные центры?- Перечислить все просто невозможно, так как у нас 100 НИИ и 3 государственных научных центра, которые, так или иначе, используют атомную энергию для разных целей нашей жизни. Физико-энергетический институт — головной центр в области разработки реакторов на быстрых нейтронах, которые не только позволяют вырабатывать энергию, но и используются в диагностике и лечении заболеваний, в модификации материалов для дальнейшего использования в промышленности.Сейчас мы работаем над созданием инновационного научно-технологического центра в Обнинске. Он будет называться Центром атомных и медицинских технологий.- Калужская область стала пилотным регионом по внедрению цифровой образовательной среды. Многие родители к идее глобальной цифровизации школ относятся настороженно, считают, что живое общение с учителем ничто не заменит. Вы недавно побывали в обнинском лицее «Держава», пообщались с учениками и учителями. Что они думают о цифровой трансформации, находясь внутри процесса?- Вы начали со слова «настороженность». Мне кажется, нам вообще свойственно быть настороженными, и ничего плохого в этом нет. Но настороженность не тождественна невежеству и отторжению всего прогрессивного.Конечно, пандемия и вызванный ею переход на удаленный режим -это ситуация экстремальная. И я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что живое общение ничто не заменит. Но цифровизация образования – это далеко не только удаленка.Самые современные технологии нужны в школе, чтобы максимально облегчить доступ к знаниям. А все, кто сомневается в целесообразности цифровизации, могут посмотреть, что у детей в руках. Правильно: смартфоны, планшеты, компьютеры. Ну и чего вы, собственно говоря, боитесь? Они уже там, в цифровом мире, и гораздо глубже, чем нам кажется. Мы просто обязаны научить детей ориентироваться в мире цифровых технологий и больших объемов данных.Как найти всякую гадость в интернете, они и без нас узнают. А вот научить их искать информацию, критически ее воспринимать, анализировать, отсеивать ненужное — очень важная задача, так как сегодня многие отождествляют понятия «знания» и «информация». Мы все завалены информацией. Наши дети — тоже! Цифровизация школ нужна для того, чтобы мы могли учить детей превращать информацию в знания, которые позволят принимать правильные решения и достигать серьезных результатов. В лицее «Держава» пошли еще дальше — всю школу оснастили интеллектуальной системой, которая контролирует ребенка от момента входа в школу до выхода. Это очень важно для родителей, как мне кажется. Они точно знают, где их ребенок в данный момент. Можно следить за успеваемостью, потому что дневники тоже в электронном формате. Понятно, на что чадо потратило деньги, которые больше не нужно носить в кармане или кошельке.- Планируется ли этот проект масштабировать на все школы региона?- Мы рассматриваем такую возможность, обсуждаем с Ростехом, который поддерживает этот проект. Я уверен, что этот опыт надо использовать не только во всех школах Калужской области, но и в целом по стране.