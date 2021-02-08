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Общество

«Конкуренция за инвестора стала более жесткой»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в студии Радио «Комсомольская правда» подвел итоги 2020 года
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