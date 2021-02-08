ФСБ ликвидировала в Москве две "лаборатории", где легализовали тысячи мигрантов

Задержаны 16 человек, у которых изъято более двух миллионов рублей наличными. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России выявили преступное сообщество со связями в правоохранительных органах, которое занималось легализацией незаконных мигрантов.

- За прошедший год им удалось "заработать" более 2 миллионов рублей и легализовать более тысячи незаконных мигрантов.

В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых "лабораторий" (помещений с набором необходимого оборудования, с образцами печатей и бланков). Проверено семь адресов проживания лиц, причастных к деятельности преступной группы, - заявили в ФСБ России.

Одним столичным регионом преступная группа не ограничилась. Ее следы нашлись даже в Забайкальском крае.

- Управлением ФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении организованной межэтнической группы, состоящей из граждан стран СНГ (общее количество участников составляет порядка 10 человек), - отметили в ФСБ.

По данным следствия преступники создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона.

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Теперь все они должны быть депортированы за подделку документов, после чего им закроют въезд в Россию на 10 лет (подробности).