Допросы и очные ставки: Тарзан встретился лицом к лицу с обидчицей, снявшей видео его любовных утех

Тарзан встретился лицом к лицу с обидчицей, снявшей видео его любовных утех Фото: Борис КУДРЯВОВ

Война певицы с молодой любовницей мужа в самом разгаре: полиция расследует сразу два уголовных дела, "выросших" из семейного скандала - о краже бриллиантов Наташи Королевой и изготовлении порновидео с участием ее супруга. Так звезда решила отомстить актрисе Анастасии Шульженко, которая предала огласке любовную связь с Сергеем Глушко.

По версии следствия, во время встречи любовников в квартире Королевой исчезли ювелирные изделия на сумму 5 миллионов рублей. Ну а доказательство измены Тарзана - видео его любовных утех с Шульженко, которое она продемонстрировала в эфире федерального канала, эксперты признали порнографией. Теперь настало время расплаты: причем, не только для самой любовницы, но и для всех, кто с ней связан: бывшей подруги Миланы Миломановой и даже агента Дианы Бичаровой.

Как уже писала "КП", интимное видео, где пара разгуливает нагишом по квартире, на свою беду сняла Миломанова: она сама рассекретила свою роль в секс-скандале и публично покаялась перед Королевой. Извинения, судя по всему, не приняты: ни о каком перемирии речи не идет. Наоборот: вскоре после "исповеди" Милану задержала полиция, и теперь по делу вовсю идут допросы и очные ставки.

Так звезда решила отомстить актрисе Анастасии Шульженко, которая предала огласке любовную связь с Сергеем Глушко.

- На следующий день после интервью Миланы ее задержала полиция по делу о краже, - рассказывает kp.ru адвокат Миломановой Сергей Черкашин. - Сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой, предложили проследовать в отдел, а затем мою доверительницу отправили в изолятор на 48 часов. Конечно, для нее это был шок: она очень подавлена, плакала, ее состояние в тот момент трудно описать словами. С тех пор Милану уже отпустили, но идут следственные действия: например, она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Суть раскрывать не могу, так как мы давали подписку о неразглашении.

Сейчас по обоим делам девушка проходит в качестве свидетеля. Предъявлено ли обвинение Анастасии Шульженко, адвокаты не разглашают. Кроме того, в качестве свидетеля привлекли и агента актрисы Диану Бичарову.

- Ее допросили и провели очную ставку с Миланой, которая не выявила никаких противоречий, - говорит адвокат Бичаровой Владимир Вагнер. - Дело о порнографии довольно серьезное: по статье 242 ч.3 УК РФ обвиняемым грозит до 6 лет заключения. Есть один интересный момент: видео, которое признали порнографическим, на ТВ вышло с требованиями цензуры - все интимные моменты были размыты. Можно ли это считать порно, вправе оспорить только обвиняемая сторона.

- Ни к делу о краже, ни к делу о порнографии Диана фактически не имеет отношения: она, как агент Анастасии Шульженко, действовала в рамках заключенного договора и своих обязанностей, - добавляет адвокат Янис Юкша. - Все пункты соглашения - например, запись песни и другие - были исполнены. Поэтому мне совершенно очевидно, что моя доверительница никаких правонарушений не совершала.

Главная героиня скандала по поводу уголовных дел пока отмалчивается. Но судя по публикациям в соцсетях, Анастасия Шульженко под стражей не находится: любовница Тарзана делится кадрами с прогулок, театральных премьер и строит планы на будущее, например, хочет играть в театре Романа Виктюка.

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