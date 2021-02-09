Юрист отсудил 23 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Учредитель тюменской фирмы ЗАО «Фэнси», занимающейся строительством и продажей недвижимости, Александр Горшкалев два года назад собирался купить землю в центре города, чтобы возвести там многоэтажку. Сделку должен был провести юрист и поверенный компании Сергей Сирин. На эти цели Александр Горшкалев перевел ему почти 23 миллиона рублей. Но сделка сорвалась.

Казалось бы, обычный рабочий процесс. Однако уже после увольнения Сирин, неожиданно, подал в отношении застройщика иск на 23 миллиона рублей и выиграл!

БУФЕР В ВИДЕ ПОСРЕДНИКА

- Сергей Сирин начал работать у нас с ноября 2015 года, а уволился 10 марта 2020, - вспоминает Александр Горшкалев. – Он работал юристом, а еще был моим поверенным. Осенью 2018 года я поручил Сирину решить вопрос с покупкой земельного участка, расположенного в Тюмени по адресу Земляной вал,10.

Купить участок оказалось не просто. Земля была в собственности АО «Тюменьремстройбыт». В отношении фирмы было введено конкурсное производство (то есть, она была в состоянии банкротства). Юрист предложил своему шефу купить акции фирмы, чтобы гарантировать ему получение участка в качестве акционера, коим должен был стать Александр Горшкалев.

- Сергей Сирин предложил себя в качестве посредника. По его словам, это был вариант некоего буфера. То есть, если владелица «Тюменьремстройбыт» стала бы предъявлять претензии по сделке, то ей пришлось бы адресовать их ему - Сирину, а что с него возьмешь? Он очень убедительно все расписал, в этом весь Сергей Сергеевич, - говорит Александр Горшкалев.

Осенью 2018 года гендиректор ЗАО «Фэнси» и руководитель «Тюменьремстройбыт» заключили предварительный договор купли-продажи (документ есть в распоряжении редакции – Прим. Ред.). Его обязательным условием было отсутствие претензий на земельный участок на Земляном валу со стороны третьих лиц. За акции «Тюменьремстройбыт» гендиректор «Фэнси» должен был заплатить более 41 миллиона рублей. А продавец на эти деньги должен был «закрыть» все оставшиеся перед кредиторами долги.

Суд счел аргументы юриста убедительными и встал на его сторону Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮРИСТ БЫЛ НОМИНАЛЬНЫМ ЛИЦОМ

Для сделки с «Тюменьремстройбыт» составили два договора купли-продажи (документы также есть в распоряжении редакции – Прим. Ред.). Один из них был с открытой датой. Но покупателем в договорах выступал уже Сергей Сирин. Сейчас Александр Горшкалев сильно об этом жалеет.

- Сирин выступал в этой сделке лишь номинальным лицом, - настаивает он.

В декабре 2018 года Александр Горшкалев перевел своему сотруднику без малого 23 миллиона рублей, что подтверждается копией платежного поручения (есть в распоряжении редакции). Вскоре Сергей Сирин сделал первый транш по сделке и перевел «Тюменьремстройбыт» 17,831 миллиона рублей – деньги за половину всех акций. При этом, по словам Александра Горшкалева, юрист оставил себе 5 104 626 рублей, не поставив об этом в известность свое руководство.

Но 9 января 2020 «Тюменьремстройбыт» по объективным причинам лишилось земельного участка. Купленные ранее акции потеряли свою прежнюю цену и на 11 января 2019 года стали стоить 1 912 рублей.

НЕОЖИДАННЫЙ ИСК

- Теперь эти акции не стоили ничего! Но, несмотря на это, Сирин, действуя в противоречии моим интересам и не уведомляя меня о своих действиях, решил приобрести вторую половину акций АО «Тюменьремстройбыт», и передать их мне. При этом мое согласие на это ему не требовалось, так как на руках Сирина был ранее подписанный мной договор купли-продажи с открытой датой, - негодует Александр Горшкалев.

После несостоявшейся сделки по покупке земли, Сергей Сирин уволился из «Фэнси» и подал иск к бывшему шефу. Через суд он потребовал более 23 миллионов. Ведь из договора купли-продажи выходило, что учредитель ЗАО «Фэнси» должен был купить у Сергея Сирина акции «Тюменьремстройбыт». Но, так как сделка была номинальной, деньги Сирину никто не переводил.

- Думаю, у него изначально был план обогатиться за мой счет. До подачи иска Сирин ни разу не пытался решить этот вопрос во внесудебном порядке, - сетует Александр Горшкалев. – Кроме того, он пошел в суд лишь после ликвидации «Тюменьремстройбыт» и после увольнения из нашей фирмы - без объяснения причин. Думаю, эта отсрочка была ему нужна для осложнения оспаривания его иска с моей стороны.

В итоге Тюменский Арбитражный суд удовлетворил иск бывшего юриста. Теперь Горшкалев должен выплатить бывшему сотруднику деньги за половину акций и набежавшие проценты. Общая сумма получилась больше 23-х миллионов рублей.

Теперь бизнесмен пытается добиться, чтобы против Сергея Сирина завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обратился полицию и прокуратуру. Но силовики вынесли отказ в возбуждении дела. Правда, недавно прокуратура отменила это решение (копии обращений и ответов ведомств есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред).

Также Александр Горшкалев обратился в ФСБ. Он попросил проверить, почему иск против него рассматривал Арбитраж.

- Супруга моего бывшего сотрудника Сергея Сирина - Валентина Сирина - является судьей Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, - написал Александр Горшкалев в своем обращении в УФСБ по Тюменской области.

Учредитель «Фэнси» обращает внимание, что в прошлом Валентина Сирина работала судьей в Арбитражном суде Тюменской области. Горшкалев считает, что туда иск попал неправомерно и его был должен рассматривать суд общей юрисдикции. Кроме того, бизнесмен уверен, что судья Валентина Сирина знала о сделке с акциями и даже внесла доход супруга в свою декларацию за 2018 год (эта декларация есть в распоряжении редакции).

Мы попытались попросить комментарий Сергея Сирина, но, он бросил трубку и не отвечал на последующие звонки.