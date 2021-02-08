«Ей надо лечиться!»: Калашникова ответила на обвинения Борисовой в сливе интимного видео

Певица считает, что у Даны психическое расстройство Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

В интервью шоу «Алёна, блин!» певица Анна Калашникова рассказала, что телеведущая Дана Борисова регулярно присылает его свои голые фото.

Борисова возмутилась, мол, что за брехня, если я что-то и присылаю, то мужчинам, а не Калашниковой.

В ответ Анна выложила фото обнаженной Даны.

Борисова оправдалась, дескать, да, могла прислать, но когда была под наркотиками, ещё до лечения.

А сейчас в Сети появилось очень откровенное интимное видео Даны Борисовой.

Ведущая тут же обвинила в сливе почему-то Калашникову.

Анна была удивлена таким новостям.

В ответ Анна выложила фото обнаженной Даны.

- Ей надо лечиться. Сама выкладывает видео и потом забывает, - сказала kp.ru о Борисовой Анна Калашникова. - Дана красивая девушка, но к сожалению, она не совсем здорова. У неё биполярное расстройство психики. От этого страдают все ее близкие. В первую очередь, конечно, дочь и мать.

Надеюсь, она ляжет в клинику и будет следить за своим психическим здоровьем.

Она поборола наркозависимость, теперь надо лечить голову и душу...

Напомним: Дана Борисова несколько лет назад призналась в наркозависимости. От этого недуга ее вылечили в специализированном центре Никиты Лушникова. Правда, потом ведущая периодически срывалась, заедая стресс таблетками. Сейчас самое плохое позади, но публичные трения с коллегами периодически у Даны случаются.

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