"Суперцарь": Что говорят во Франции про футболиста Александра Головина после его хет-трика

Партнеры по команде поздравляют Головина с забитым мячом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист Александр Головин произвел фурор в чемпионате Франции. В воскресенье российский полузащитник в матче «Монако» - «Ним» (4:3) забил три мяча и сделал голевую передачу, тем самым продлив победную серию своей команды до семи матчей. После этой фантастической игры Головина французские СМИ окрестили «Царем», а знаменитый Football и вовсе разметил его фото на обложке, назвав «Суперцарем».

Все отмечают, что именно Александр, который только в январе оправился от травмы, приносит удачу своему клубу. А домашние матчи «Монако» теперь не пропускает князь Монако Альбер II.

Александр Головин в составе "Монако". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, последний раз такое достижение - хет-трик в пяти сильнейших чемпионатах Европы - делал Павел Погребняк. 9 лет назад в форме «Фулхэма» он забил три мяча «Вулверхэмптону» (5:0). До этого Погребняк в 2010 году положил «трешечку» в матче чемпионата Германии «Штутгарт» - «Боруссия» (М) (7:0). Ну а круче выступал только Андрей Аршавин, когда он забил в матче «Арсенал» - «Ливерпуль» (4:4) во ворота «Красных» четыре мяча.

Всего же российские футболисты в крупных европейских чемпионатах 11 раз делали хет-трик и один раз «покер».