Дмитрий Песков: Дата Послания президента и темы пока прорабатываются

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- ...Дмитрий Сергеевич, это правда, что Послание Президента России Федеральному собранию состоится 23 февраля?

- Нет, это - неправда.

- А когда оно будет, в феврале? (Ранее именно на этот месяц было назначено выступление главы государства перед Федеральным собранием.)

- Дата Послания пока ещё не определена, она прорабатывается. И будет озвучена, как только по ней будет принято решение.

- Правда ли, что Послание готовится с учётом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов?

- Разумеется, тема предстоящих выборов может найти отражение в Послании, которое огласит глава государства.

Но, главным образом, речь пойдет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны.

Вот об этом президент и будет говорить.

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