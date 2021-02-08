Дмитрий Песков: Дата Послания президента и темы пока прорабатываются

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
- ...Дмитрий Сергеевич, это правда, что Послание Президента России Федеральному собранию состоится 23 февраля?
- Нет, это - неправда.
- А когда оно будет, в феврале? (Ранее именно на этот месяц было назначено выступление главы государства перед Федеральным собранием.)
- Дата Послания пока ещё не определена, она прорабатывается. И будет озвучена, как только по ней будет принято решение.
- Правда ли, что Послание готовится с учётом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов?
- Разумеется, тема предстоящих выборов может найти отражение в Послании, которое огласит глава государства.
Но, главным образом, речь пойдет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны.
Вот об этом президент и будет говорить.
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