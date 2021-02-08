Что такое безбедная старость: россиянам на нее нужно от 5 миллионов рублей до 10 миллионов долларов

Как следует из исследования НПФ Сбербанка, для нормальной жизни в старости, по мнению большинства россиян, прежде всего нужны собственная квартира или дом, качественная медицина и полноценное питание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство россиян считает, что на комфортную старость надо накопить много денег. Каждый пятый мечтал бы это сделать к моменту завершения трудовой карьеры. Но представления о том, как должна выглядеть эта самая «хорошая жизнь» на пенсии, у наших граждан очень разные. Что и показал в очередной раз опрос, проведенный Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка совместно с «Рамблером».

Разброс мнений о накоплениях, которые хорошо бы иметь на старость, оказался таким — от 5 миллионов рублей до минимум 10 миллионов долларов. Самые скромные рассчитывают на сумму, которая бы им позволила не экономить на самом необходимом, - таких примерно каждый пятый. А самые нескромные мечтают обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и детям — хотели бы оставить потомкам приличное состояние.

Как следует из более раннего, январского, исследования НПФ Сбербанка, для нормальной жизни в старости, по мнению большинства россиян, прежде всего нужны собственная квартира или дом, качественная медицина и полноценное питание. При этом у жителей крупнейших городов, включая Москву и Питер, качественная медицина (в том числе платная) — на первом месте.

ОПРОС

КАКИЕ НАКОПЛЕНИЯ НУЖНО ИМЕТЬ ПЕНСИОНЕРУ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ХОРОШО:

-5-10 млн рублей — 22%

(чтобы на пенсии не экономить на основных потребностях)

-20-50 млн рублей — 27%

(чтобы путешествовать, содержать собственное жилье, пользоваться качественными медицинскими услугами и хорошо питаться)

-минимум $1 млн, или около 75 млн рублей -14%

(исполнить все не реализованные во время работы желания)

-минимум $10 млн, или около 750 млн рублей - 18%

(пожить самим и обеспечить детей)

(По данным опроса НПФ Сбербанка и портала "Рамблер". В опросе приняли участие 5400 человек по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет)

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