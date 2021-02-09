От учебы - к практике

Эксперты рассказали, как программы дополнительного образования помогают перезапустить карьеру Фото: Shutterstock

Сложности с трудоустройством, невозможность применить имеющиеся навыки – один из главных страхов современных россиян. Как быть представителям профессий, которые из-за заполненности рабочих мест по своим специальностям мало востребованы на рынке труда? Эффективной возможностью получить новые знания и перезапустить собственную карьеру становится дополнительное профессиональное образование. Сегодня любой человек с уже имеющимся образованием может переучиться и освоить востребованную специальность на базе актуальных университетских программ.

Дополнительное профессиональное образование позволяет человеку повысить квалификацию или пройти переподготовку и получить совершенно новую специальность. Особенно важно иметь такую возможность в нынешний период экономических сложностей, пандемии и глобального кризиса. Мотивация для этого может быть очень разной: одни хотят просто улучшить свои навыки, другие – приобрести новые, а третьи желают полностью сменить сферу деятельности и найти другую работу.

Почти всегда продвижение по карьерной лестнице без регулярного повышения квалификации, самосовершенствования и освоения дополнительных навыков в конце концов останавливается. Тем более в условиях цифровой трансформации наши знания очень быстро устаревают. Дополнительное образование помогает не отстать от жизни и добавить в свой инструментарий новые полезные умения. Это понимают и работодатели, поэтому отправляют на обучение своих сотрудников и заказывают корпоративные курсы для целых отделов.

Эксперты отмечают высокую важность дополнительного профессионального образования в условиях постоянно меняющегося мира вокруг нас.

- Никогда не поздно и не рано продолжить свое образование, тем более мы живем в такое время, когда возможность для обучения есть у всех, и доступна буквально “на ладони” при помощи дистанционных образовательных технологий, - убежден ректор Академии АйТи Игорь Морозов.

По его словам, для тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством, дополнительное образование часто становится переломным моментом в карьере – можно получить совершенно новую работу в другой отрасли, если с предыдущей не получилось.

- Присмотритесь внимательно к вакансиям, которые размещают работодатели, и сопоставьте их с учебными программами, - советует эксперт. - Конечно, это должно еще и соответствовать вашим предпочтениям, способностям и знаниям. Из некоторых специальностей практически невозможно перейти в другие на одной лишь переподготовке. Например, из швейного производства стать врачом никак не получится. Лучше выбирать для переподготовки смежные специальности. Предположим, что первое образование у вас техническое, то второе образование вполне может быть по информационной безопасности.

Сегодня на рынке труда в любой специальности востребованы цифровые и кросс-функциональные навыки, навыки кибербезопасности, управления проектами, soft skills, перечисляет Игорь Морозов. При профессиональной подготовке следует выбирать те программы, которые учитывают эти современные тенденции. Одним из наиболее востребованных направлений сейчас является информационная безопасность – в ближайшей перспективе она имеет потенциал развития на несколько