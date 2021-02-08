Неверная супруга сбежала к любовнику, прихватив с собой 1,5 млн рублей и аквариум с рыбками

В настоящее время местоположение сбежавшей жены, а также всего похищенного, имущества неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 42-летний москвич Сергей К.* Мужчина попросил оперативников помочь ему разыскать загулявшую жену, которая сбежала от него, прихватив крупную сумму денег и аквариум с его любимыми рыбками.

Семейная драма разразилась еще в конце ноября прошлого года, когда Сергей был в командировке. Вернувшись домой, мужчина обнаружил пустую квартиру - ни ювелирных украшений, ни сбережений в сейфе, ни цветов в горшках, ни рыбок, ни самой благоверной - 41-летней Марины К.* Мысль об ограблении отпала сразу - мужчина понял, что его бросили. Оборвав телефоны Сергей узнал, что Марина ушла к некоему Антону*, попутно подав заявление на развод. Честно нажитое за долгие годы совместной жизни имущество женщина решила забрать себе, не дожидаясь судебных процедур раздела. Обманутый мужчина несколько месяцев ждал, что жена одумается и вернется домой, или хотя бы вернет часть общего имущества, но все было тщетно. В начале февраля терпение Сергея кончилось, и он направился в полицию за помощью.

«Как объяснил потерпевший в отделе полиции, его супруга 41-летняя Марина К.* совместно с новым ухажером, данные которого устанавливаются, вывезла из семейной квартиры все ценности: три золотых цепочки, два золотых кольца, сбережения в сумме 1,3 млн рублей, а также комнатные цветы и аквариум с рыбками. Помимо этого, из офиса Сергея женщина забрала 200 тысяч рублей и расходные материалы еще на 10000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время местоположение сбежавшей жены, а также всего похищенного, имущества неизвестно. Оперативники проводят проверку и разыскивают благоверную Сергея, чтобы узнать ее версию произошедшего. Полицейские устанавливают все детали разыгравшейся семейной драмы. О судьбе аквариума с любимыми рыбками Сергея в настоящий момент не сообщается. * - имена изменены