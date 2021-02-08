День российской науки: «Роснефть» активно поддерживает разработку отечественных технологий

8 февраля научное сообщество отмечает День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. Развитие научного и технологического потенциала, внедрение цифровых технологий – важнейшие составляющие компании «Роснефть». Опираясь на системный мониторинг происходящих в мире технологических перемен, нефтяное предприятие проводит полноценную реконструкцию собственного бизнеса, повышает конкурентоспособность и подтверждает свои лидирующие позиции на глобальном энергетическом рынке.

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА СОБСТВЕННОГО ПО

Обратим внимание, что сегодня «Роснефть» располагает крупнейшей научной базой в Европе. В периметре компании работает 34 научно-технологических центра со штатом свыше 20 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Более 800 сотрудников имеют степени кандидатов и докторов наук. Только за 2020 год экономический эффект от внедрения в компании инновационных решений и идей превысил 10 млрд. рублей. Нефтяной компании принадлежит более 800 продуктов интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию. Инновации охватывают все сферы деятельности предприятия, обеспечивая ей устойчивое технологическое превосходство.

Одним из ключевых направлений развития науки в компании является разработка собственного наукоемкого инженерного программного обеспечения (ПО). «Роснефть» – единственная компания в России, располагающая полной линейкой собственного ПО. Создано 16 программных комплексов по геологии, добыче и переработке. На первом этапе стояла задача импортозамещения ПО из-за санкционных ограничений, но уже сегодня программные продукты компании превосходят импортные аналоги по перечню и скорости предлагаемых решений. Это уже оценили многие нефтегазовые и нефтесервисные компании, в том числе и за границей.

МАРАФОН ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

В 2020 году единая линейка корпоративного ПО пополнилась сразу двумя уникальными продуктами. Это промышленный симулятор «РН-ВЕКТОР», предназначенный для моделирования операций с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). А также промышленный симулятор «РН-ГЕОСИМ», который в автоматизированном режиме проводит построение геологических моделей месторождений, используя технологии искусственного интеллекта.

В 2020 году «Роснефть» провела международные IT-соревнования Rosneft Proppant Check Challenge. В серии мероприятий приняли участие представители 35-ти вузов из 28 стран – это рекорд для подобного рода соревнований в российской нефтегазовой отрасли. Проведение специализированных марафонов позволяет «Роснефти» находить нестандартные подходы к решению производственных задач, привлекать к сотрудничеству новых специалистов. Так в ходе выполнения одного из заданий, участники соревнований разработали прототип уникального мобильного приложения, которое по снимку смартфона определяет размер и количество гранул пропанта - особо прочного гранулированного материала, используемого для операций гидроразрыва пласта.