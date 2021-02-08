"Заболевает болезнью смерти": ставший затворником 84-летний Леонид Куравлев исчез

Вот уже несколько лет Леонид Куравлев не появляется на публике. Фото: Евгения ГУСЕВА

Актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь. Звезда экрана всегда был необщительным, но после смерти жены Нины Васильевой в 2012 году артист замкнулся в себе. Друзья знаменитости бьют тревогу - Леонид Вячеславович исчез, отключил телефоны.

Леонид Куравлев давно живет затворником. Но если раньше он хоть иногда выходил в свет и общался с близкими друзьями, то теперь нет даже этого. "Я всегда его одного видела. Всегда в черном. Траурная кепка у него черная, куртка. Всегда грустный. Он в трауре после ухода жены. Это его очень подкосило", - рассказала соседка актера.

Близкий друг артиста Никас Сафронов видел Куравлева полтора года назад. Исполнитель главной роли в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" приезжал к художнику на юбилей. Они отметили важную дату вдвоем. Последний телефонный разговор двух товарищей состоялся около года назад. Сейчас Сафронов пытается дозвониться да актера, но ни по одному номеру никто не отвечает.

"Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся. Он всегда был замкнутый человек. С каждым годом все больше уходил в себя. Сейчас он вообще отключил телефоны", - рассказал портретист в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Приятель звезды экрана Александр Шпагин в последний раз видел актера полтора года назад. Он знает, что артист тоскует по умершей жене. "Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он себя готовит на тот свет", - сокрушается мужчина.

Сафронов также объяснил, почему Куравлев отказался от идеи шикарного памятника на могиле жены. Как известно, он хочет быть похоронен рядом с любимой женщиной и несколько лет назад актер выгравировал на монументе и свое имя. Как сказал портретист, ранее Куравлев обратился к нему насчет дизайна памятника себе и своей жене. Планировалось возвести шикарный помпезный монумент. "Это должно было быть что-то грандиозное. А потом он сказал, что хочет скромный памятник. Потому что там академики рядом лежат. Ему стало неудобно ставить рядом с ними шикарный памятник", - заметил живописец.

Куравлев всегда отличался скромностью. Он сыграл Афоню и еще 250 ролей. "Роль Афони любят зрители, но ведь не только ее. Вы сами знаете те образы, которые я воплотил при помощи режиссеров-мастеров и при помощи моих коллег, которые тоже питали меня своим талантом. Я никогда не высовывался и никогда не хвастал: «Вот я снялся, так и эдак...». Да не дай Бог! А ведь есть такие актеры. Снимутся в ролишке в каком-то сериале, а уже звезда! А я к таким дуракам не принадлежу", - делился артист.