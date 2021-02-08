В Якутии при вакцинации от коронавируса приоритет отдается пожилым людям

В Якутии эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано. Руководство республики считает, что в ближайшие дни необходимо усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований во всех детских садах и школах региона. Кроме того, при проведении вакцинации приоритет должен отдаваться наиболее уязвимой категории граждан – людям старшего поколения. Такую задачу перед республиканским оперштабом 8 февраля поставил глава региона Айсен Николаев.

ПРИВИВКА ДОСТУПНА ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

По данным Роспотребнадзора республики за прошедшую неделю наблюдается чёткая стабилизация эпидемиологической ситуации. За сутки в среднем выявляется от 80 до 90 заболевших. Но количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных не сокращается. В настоящее время врачи борются за жизнь 36-и тяжёлых и 11-и крайне тяжелых больных.

В целом за весь период распространения COVID-19 в Якутии зарегистрировано 31 378 подтверждённых случаев, из них по городу Якутску - 17 441 случай, что составляет 55,6% от всех подтверждённых случаев. Из общего количества заболевших процент выздоровевших составил 92,5%. За последние сутки выздоровели и выписались из больниц 65 человек.

В настоящее время обеспокоенность Республиканского оперштаба вызывают Мирнинский, Томпонский и Усть-Майский районы, где зарегистрировано достаточно большое количество заболевших, в том числе среди школьников. Об этом сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина.

Во избежание увеличения количества заболевших среди учащихся школ и воспитанников детских садов, Министерству образования и науки республики, главам муниципальных районов и городских округов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в общеобразовательных и дошкольных организациях, включая термометрию, дезинфекцию помещений, соблюдение масочно-перчаточного режима.

Что касается вакцинирования, Ольга Балабкина сообщила, что на сегодняшний день вакцинация активно проводится во всех районах республики. Со дня на день в республику ожидается поставка дополнительной партии вакцины в количестве 15 тысяч доз. В целом Якутия должна получить 44 тысячи доз вакцины.

БЕСЕДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева сообщила, что по итогам последней недели в республике превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу не зафиксировано. Лабораторные исследования показывают, что в республике вирус гриппа не циркулирует.

Министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко сообщил, что за прошедшую неделю правоохранительными органами с гражданами в общественных местах проведено более 4,5 тысяч профилактических бесед. За нарушение масочного режима составлено 109 протоколов. По местам жительства проверены 1 996 амбулаторных больных, в ходе проверок нарушений не выявлено.

По итогам совещания Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что при получении дополнительных доз вакцины приоритет должен отдаваться гражданам старшего поколения, так как они находятся в группе особого риска. Об этом своевременно должны быть извещены как районные оперативные штабы, так и учреждения здравоохранения.