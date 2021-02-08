Адыгейский сыр до Китая дойдет: Мишустин посетил молочный завод в Майкопе

Вначале Мишустин посетил молочный завод «Тамбовский», это один из крупнейших производителей рассольных сыров. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В понедельник премьер Михаил Мишустин отправился в Адыгею. Республика входит в десятку самых депрессивных регионов страны.

Вначале Мишустин посетил молочный завод «Тамбовский», это один из крупнейших производителей рассольных сыров. Депрессивным это предприятие никак не назовешь. За последние четыре года численность его сотрудников увеличилась в 2,5 раза - до 524 человек.

За последние четыре года численность его сотрудников увеличилась в 2,5 раза - до 524 человек. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустину показали, как производят настоящий адыгейский сыр.

Патент на производство адыгейского сыра имеют всего лишь пять предприятий. Все они находятся в Адыгее.

Мишустину показали, как производят настоящий адыгейский сыр. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Наши коровы питаются определенным видом трав. Молоко для производства адыгейского сыра все местное. Ни один другой сыр не должен называться адыгейским, кроме того, что сделан в нашей республике. А то, бывает, делают сыр в Брянске и называют адыгейским. Мы с этим боремся, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» сотрудники предприятия.

Патент на производство адыгейского сыра имеют всего лишь пять предприятий. Все они находятся в Адыгее. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустин посмотрел полный цикл производства, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех. Ему даже специально показали, как адыгейский сыр производили раньше: его раскладывали в плетеные ивовые корзины.

Мишустин посмотрел полный цикл производства, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Адыгейский сыр производится из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток.

Порядка 80% на заводе составляет ручной труд: даже упаковывают сыр - и то вручную. Мишустину понравилось, как работницы завода заплетают сыр чечил в «косички».

Адыгейский сыр производится из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Как красиво! Вы, наверное, и дочкам своим так красиво косы плетете! - заметил премьер, у которого три сына.

Работницы засмеялись в ответ.

Премьеру также показали сухой сыр «Хрустики» с чесноком. Журналисты тут же его прозвали антиковидным.

Сотрудники предприятия спросили у Мишустина, собирается ли правительство продлевать программу льготного кредитования для сельхозпроизводителей после 2023 года. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- А вы сами свой сыр едите? - поинтересовался Мишустин у работниц.

- Едим! Мы свой сыр любим! - ответили они.

Адыгейский сыр уникален тем, что разрешен даже диабетикам. К тому же в нем очень много витаминов.

«Тамбовский» завод уже поставляет свою продукцию почти во все федеральные сети. В планах предприятия - запуск новых цехов. Компания расширит ассортимент продукции и будет выпускать такие сыры, как моцарелла, халуми, рикотта.

Сотрудники предприятия спросили у Мишустина, собирается ли правительство продлевать программу льготного кредитования для сельхозпроизводителей после 2023 года.

- Очень хорошо, что вы ее используете, для этого программа и была написана. Я точно знаю, что мы собираемся продлевать, - пообещал Мишустин, заметив, что сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на эту программу.

Адыгейский сыр уникален тем, что разрешен даже диабетикам. К тому же в нем очень много витаминов. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустин подчеркнул, что мерами поддержки могут воспользоваться любые аграрии - главное правильно оформлять заявку. А глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия будет увеличивать поставки молочной продукции за рубеж. По его словам, Китай уже «открыт для поставок молочной продукции из России».

- Это результат тяжелой подготовительной работы, - заявил Патрушев.

После посещения завода Мишустин пообщался с местными аграриями. Премьер сообщил, что в ближайшее время правительство выделит 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий. По его словам, это позволит 12 тысячам человек улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов. Что касается Адыгеи, то она из этой суммы получит 450 миллионов рублей.

Премьер также посетил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Это местный аналог сочинского «Сириуса». Премьер осмотрел лабораторию спортивных наук, математики и генетики. Руководитель лаборатории генетики попросила Мишустина помочь с покупкой оборудования для проведения научных исследований для борьбы с атеросклерозом.

Мишустин подчеркнул, что мерами поддержки могут воспользоваться любые аграрии - главное правильно оформлять заявку. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Сколько стоит? - спросил Мишустин.

- 41 миллион рублей.

- Сегодня же День науки! Надо же делать в хорошем смысле подарки. Думаю, мы найдем средства, - пообещал Мишустин.

Премьер также сообщил, что в ближайшие три года учебным оборудованием для проведения исследований в Адыгее оснастят 75 сельских школ.

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