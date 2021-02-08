Футболисты Кокорин и Мамаев оспорят приговор Мосгорсуда

Павел Мамаев и Александр Кокорин перед судебным заседанием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя полгода бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев решили все-таки оспорить апелляционный приговор Мосгорсуда.

Напомним, в августе 2020-го суд принял решение смягчить наказания троим из четверых участников потасовок в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. Футболист Павел Мамаев, его друг детства Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили по 1 году исправительных работ. А вот по Кокорину-старшему Мосгорсуд признал прежний приговор в силе - 1,5 года колонии. Правда, к этому моменту вся четверка уже отсидела свое в колонии. Получалось, что те трое (Мамаев, Протасовицкий, Кокорин-младший) отсидели зазря.

Тогда еще говорили, что теперь пострадавшие могут подавать иск к государству о выплате компенсаций. Этого до сих пор не произошло. Но сам приговор футболисты все-таки решили оспорить.

- Мы направили кассационную жалобу в кассационный суд, - рассказал «Комсомольской Правде» адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов. - Адвокаты других фигурантов дела отправили свои жалобы одновременно с нами.

Защитник Мамаева просит суд еще раз разобрать два эпизода с участием футболиста. Ранее в Мосгорсуде демонстрировались видеозаписи: в потасовке с Соловчуком Мамаев принимал самое активное участие и именно он нанес мужчине травмы, а вот в кофейне, где Кокорин ударил стулом Дениса Пака, Мамаев пытался всех разнимать и никого не избивал.

- Мы просим по первому эпизоду переквалифицировать действия моего подзащитного по статье УК 115 («Причинения легкого вреда здоровью», - Авт.) со 2-й части на 1-ю. (Ч.2 этой статьи, с формулировкой «из хулиганских побуждений», предусматривает лишение свободы до 2 лет, ч. 1 - штраф до 40 тысяч рублей, - Авт.). А по эпизоду с Паком мы просим оправдать Павла Мамаева.

Дата заседания по кассационной жалобам футболистов пока не назначена.

Напомним, что Павел Мамаев в настоящий момент является игроком «Ростова», а Александр Кокорин этой зимой перешел из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».