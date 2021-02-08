Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Глубокое погружение: Офицер британского флота снимала порно на секретной военной базе

Адмиралы в шоке: лейтенант показала всему миру не только себя, но и атомные подлодки
Арина СУВОРОВА
КомментироватьОставить комментарий
На борту британской подводной лодки HMS Artful служили порноактеры-любители. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

На борту британской подводной лодки HMS Artful служили порноактеры-любители. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В британском флоте разразился скандал: офицера королевского военно-морского флота поймали в организации съемок видео для взрослых. Да и сама она не прочь была засветиться в кадре. И это все прямо не месте службы!

29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс решила подзаработать на стороне - она предлагала свои услуги как порноактрисы на сайте для взрослых. Любой желающий мог заказать пикантный фильм с участием Кэлли Тейлор - сценический псевдоним офицера. Руководство британских ВМС начало расследование из-за опасений, что Дженкинс и ее возлюбленного, также морского офицера, могут шантажировать иностранные агенты.

Видимо, чтобы добавить остроты в порнофильмы, пара снимала интимные сцены на базе атомных подводных лодок недалеко от Глазго.

- Командиры не могут в это поверить. Ведь это может привести ко всевозможным рискам для безопасности британского флота, - заявил источник в ВМС британским СМИ.

Сейчас следствие проводит проверку, каким образом Дженкинс удалось скрыть свое «увлечение». Во время поступления на службу она проходила строгую экзаменация и проверку, которая включала в себя в том числе тщательное изучение ее сексуальных контактов.

Будучи офицером, Дженкинс командовала группой моряков на подводной лодке HMS Artful, а также участвовала в военных спецоперациях, в том числе секретных пусках крылатых ракет «Томагавк».

Сейчас следствие проводит проверку, каким образом лейтенанту Дженкинс удалось скрыть свое «увлечение».

Сейчас следствие проводит проверку, каким образом лейтенанту Дженкинс удалось скрыть свое «увлечение».

Альтер-эго лейтенанта Дженкинс — кудрявая Кэлли Тейлор — девушка куда более легкомысленная.

- Я люблю быть непослушной и оставаться всегда яркой, - так характеризует себя Кэлли на сайте для взрослых, где продавались ее высокохудожественные видеоролики.

Она регулярно публиковала откровенные фотографии и видео со своим любовником, ведущим моряком Лайамом Доддингтоном.

Британский моряк-подводник Лайам Доддингтон.

Британский моряк-подводник Лайам Доддингтон.

Фото: Личный архив

Лейтенант Дженкинс уже призналась во всех грехах руководству после допроса.

СКАНДАЛ