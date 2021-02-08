Красиво пить не запретишь: в России выросли продажи алкоголя, особенно - элитного

Подскочила реализация виски, рома, текилы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все-таки нынешний кризис – абсолютно уникальный. Экономисты и эксперты алкогольного рынка знают, что во времена экономических потрясений обычно растет продажа водки. В ней «градус» дешевле и уходит меньше денег на то, чтобы, скажем так, достичь нужного уровня безразличия к окружающей действительности. Но вот аналитики компании NielsenIQ подвели итоги прошлого года и выяснилось: больше всего за прошлый год выросли продажи джина - аж на 57,1%! Подскочила реализация виски, рома, текилы. Продажи пива увеличились на 5,8%, а водки - «всего» на 4,4%. В общем и целом продажа алкоголя в российских магазинах в прошлом году выросли на 6,1%.
- Продажи выросли, но это не означает, что россияне стали больше пить, - прокомментировал Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - Обратите внимание: на 6,1% выросли продажи алкоголя именно в магазинах. Есть же еще бары, кафе, рестораны, обычно на их долю приходится от 4,5 до 5,5 процентов продажи алкоголя. В прошлом году они практически не работали, и эти объемы продаж взяли на себя магазины. Сыграли свою роль и закрытые границы. Раньше у нас 30 миллионов человек активного, трудоспособного, пьющего населения каждый год выезжали за рубеж в сумме примерно на три недели. И активно пили там алкоголь. А в прошлом году средний класс безвылазно сидел в России. Именно поэтому выросли продажи виски, рома и текилы - напитков среднего класса. Так что люди не начали пить больше виски или рома - они просто стали покупать их в России.
- А пива почему стали пить больше?
- Еще в марте, когда началась пандемия, сказал, что этот кризис будет залит пивом. И что продажи пива вырастут на 5%. Так и произошло. Люди сидят на удаленке, понемногу пьют пиво и работают весь день. А водка или вино для этого слишком крепкие.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На сколько выросли продажи спиртного в 2020 году
Весь алкоголь - 6,1%
Пиво - 5,8%
Водка - 4,4%
Игристое вино - 5,4%
Виски - 19,2%
Ром - 21,6%
Вермут - 16,2%
Ликер - 14,8%
Джин - 57,1%
Текила - 10,5%
По данным NielsenIQ.
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