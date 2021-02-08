Всеобщая демократия: в сети стартует проект по улучшению качества жизни

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди». Фото: newpeople.ru

Проект одной из самых молодых партий в стране запускается под избирательную кампанию в Государственную Думу. Суть в том, что каждый может написать, что ему хочется изменить в стране, а главное – как. С лучшими идеями партия пойдет на выборы. Инициативы могут касаться самых разных областей - образования, медицины, экономики, культуры.

«У нас в стране очень много «диванных критиков», которые не хотят ничего делать. Если вы в оппозиции, то предлагайте, - считает Илья Тимошин, президент «Союза Деловых Людей». - Важно встречаться с народом, знать их мнение, вести обратную связь - это необходимо для любой партии. Тут «Новые люди» уловили запрос общества».

С ним соглашается политический обозреватель Сергей Кочеров:

«Если все эти знания подключить к принятию решений, то и Госдума будет более качественной, туда будут попадать люди, которые реально чего-то достигли в своей жизни» - говорит эксперт.

Собирать предложения на «Марафоне идей» будут до 15 марта. Принять участие могут все желающие. Для этого нужно до конца апреля записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди. Или заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/.

«Мы запускаем проект «Марафон идей» по всей стране. Нам важно мнение людей. Расскажите, как улучшить жизнь в вашем городе или регионе. Лучшие идеи войдут в партийную программу», - рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Самые интересные решения озвучат в апреле на конференциях, которые пройдут в 70 регионах. И, кстати, все лучшие идеи профинансируют – каждый победитель получит по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов.